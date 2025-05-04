Deniz dibi temizliğinde 1 ton atık çıkarıldı (2)
DALGIÇTANTÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİAntalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalış yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su altında bulduğu Türk bayrağını katlayıp, dalgıç kıyafetinin cebine koydu.
DALGIÇTANTÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kaleiçi Yat Limanı’nda düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalış yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su altında bulduğu Türk bayrağını katlayıp, dalgıç kıyafetinin cebine koydu.
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