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        Deniz dibi temizliğinde 1 ton atık çıkarıldı (2)

        DALGIÇTANTÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİAntalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalış yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su altında bulduğu Türk bayrağını katlayıp, dalgıç kıyafetinin cebine koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:40
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        Deniz dibi temizliğinde 1 ton atık çıkarıldı (2)
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        DALGIÇTANTÜRK BAYRAĞI HASSASİYETİ

        Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kaleiçi Yat Limanı’nda düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalış yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, su altında bulduğu Türk bayrağını katlayıp, dalgıç kıyafetinin cebine koydu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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