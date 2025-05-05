Tek istekleri, çocukları Atlas Ege'nin iyileşip parkta oynayabilmesi

ANTALYA’da yaşayan Meltem (24) ve Halil Sevinç (28) çiftinin 5 aylık çocukları Atlas Ege’ye, 9 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhisi ilk duyduklarında büyük üzüntü yaşayan Sevinç çifti, Dubai’de yapılacak tedavi için gerekli 1,8 milyon doları toplayabilmek için valilik onaylı kampanya başlattı. Çocuklarının yaşama tutunabilmesi için işlerini bırakmak zorunda kalan çiftin en büyük hayali, Atlas Ege'nin sağlığına kavuşup parkta doyasıya oynayabilmesi.

Muratpaşa ilçesinde oturan Meltem ve Halil Sevinç çifti, 2020 yılında evlendi. Çift, 5 ay önce dünyaya gelen çocukları Atlas Ege’nin 9 günlükken alınan topuk kanı sonucunu öğrenince büyük şok yaşadı. Kucaklarına doyasıya alamadıkları bebeklerine SMA Tip-1 teşhisi konulan çift, büyük üzüntü yaşadı. Sevinç çifti, tedavi için araştırmalara başladı.

Dubai’de yapılacağını öğrendikleri tedavi için gereken 1,8 milyon doları toplamak için kampanya başlatmak üzere Antalya Valiliği’ne giden çiftin başvurusu, şubat ayında kabul edildi. Çift, o günden itibaren kampanya için stantlar kurup, kermesler düzenlemeye başladı. Bu sırada forklift operatörlüğü yapan anne ve fabrikada işçi olarak çalışan baba, işlerini bırakmak zorunda kalıp, ailelerinin yanına yerleşti.

EN BÜYÜK HAYALLERİ PARKA GÖTÜREBİLMEK Kısa sürede yüzde 25 seviyesine ulaşan kampanya ile çocuklarının tedaviye ulaşması için çabalayan Sevinç çifti, oğullarının bağışıklığı düşük olduğu için doyasıya sevemiyor. Çiftin en büyük isteği ise bağışıklığı düşük olduğu için evden çıkamayan bebeklerinin tedavisini tamamlayarak, onu parka götürüp doyasıya oynaması. ‘DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI’ Yaşadıkları zorluğunu anlatan Meltem Sevinç, “2020 yılında evlendik. O sene tarama testlerinde SMA’nın bulunmaması sebebiyle maalesef bu durumun kurbanı olduk. Oğlumuzu 5 ay önce büyük sevinçle kucağımıza aldık. 9 günlükken alınan topuk kanından ortaya çıktı. Gelen telefonla öğrendik ve dünyamız başımıza yıkıldı. O an sanki hayat benim için bitmişti. Nasıl toparlanılır bilemiyordum ve toparlanmam çok zor oldu" dedi. ‘PARKA GÖTÜREBİLMEK, OYNAYABİLMEK İSTİYORUM’ Tedavinin ilk 6 ay içerisinde çok önemli olduğunu söyleyen Sevinç, “14 Şubat’tan itibaren oğlum için kampanya başlattık. Şu an yaklaşık yüzde 25 seviyesine geldik. Atlas Ege ile dışarı çıkmak hiç mümkün olmuyor. Oğlumu normal bir çocuk gibi parka götürebilmek, oynayabilmek istiyorum. Evladıma doğayı, kuşları tanıtmak istiyorum. Onu korumak için evde tutmak zorundayım. İlaç için kilo sınırı bulunduğu için bazen aç kalmak zorunda kalıyor. Bu benim çok zoruma gidiyor ama elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.