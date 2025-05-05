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        ABD'li doğa fotoğrafçısı, evinde kaldığı kişi tarafından öldürüldü

        ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesine doğa fotoğrafları çekmeye gelen ABD vatandaşı Igor Alishayev, evinde kaldığı İsmail Kara tarafından, çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:14
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        ABD'li doğa fotoğrafçısı, evinde kaldığı kişi tarafından öldürüldü
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        ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesine doğa fotoğrafları çekmeye gelen ABD vatandaşı Igor Alishayev, evinde kaldığı İsmail Kara tarafından, çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak öldürüldü. Aynı kavgada yaralanan İsmail Kara tutuklandı.

        Doğa fotoğrafları çekmek için bir süre önce Antalya'ya gelen Igor Alishayev, Gündoğmuş ilçesinin Güneycik Mahallesi'ne gitti. Igor Alishayev mahallede İsmail Kara'nın evinde kalmaya başladı. 3 Mayıs günü birlikte alkol aldıkları sırada Igor Alishayev ve İsmail Kara arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. İsmail Kara kavga sırasında Igor Alishayev'i bıçakladı, kendisi de yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Igor Alishayev'in hayatını kaybettiği belirlendi. Igor Alishayev'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Jandarma tarafından gözaltına alınan yaralı İsmail Kara, tedavisinin ve diğer işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Kara dün 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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