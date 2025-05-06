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        Bebek sahibi olamadığı için eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı

        ANTALYA'da bebek sahibi olamadığı için kendisini suçlayan eşi Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:30
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        Bebek sahibi olamadığı için eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı
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        ANTALYA'da bebek sahibi olamadığı için kendisini suçlayan eşi Ü.İ.'den (30) şiddet gördüğünü iddia eden Sabiha İ. (44), boşanma davası açtı. Ameliyat sırasında karnında iğne unutulunca çektiği ağrılar nedeniyle tüp bebek tedavisi için gerekli ilaçları alamadığını ve bu nedenle bebek sahibi olamadığını öne süren Sabiha İ., "Bunları hak edecek ne yaptım" dedi.

        2021 yılının nisan ayında Antalya'nın Kumluca ilçesinde tanıştığı Ü.İ. ile evlenen Sabiha İ., yaşadığı sorunlar nedeniyle 2022 yılının Temmuz ayında dava açıp, boşandı. Sabiha İ., eski eşiyle 1 ay sonra yeniden evlenme kararı aldı. İkinci evliliğinde bebek sahibi olmak isteyen Sabiha İ,, sağlık sorunları dolayısıyla tüp bebek tedavisi görmek için Kumluca'daki özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde yumurtalıklarında miyom (rahim içinde gelişen iyi huylu tümör) tespit edilen Sabiha İ., 16 Ocak 2023'te Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek operasyon geçirdi.

        Operasyondan sonra Sabiha İ., şiddetli ağrılar yaşamaya başladı. Sabiha İ., ağrı nedeniyle tüp bebek tedavisi için gerekli ilaçları kullanamadı. Ü.İ., iddiaya göre bebek sahibi olamadıkları gerekçesiyle suçladığı eşine, 26 Mayıs 2024 tarihinde fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Sabiha İ. olaydan 1 gün sonra adli muayene için gittiği Kumluca Devlet Hastanesi'nde, karnında ameliyat iğnesi unutulduğunu, röntgen filmi sayesinde öğrendi. Doktorların sevk ettiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyat ile Sabiha İ.'nin karnındaki iğne alındı.

        'ZORLA EVLENDİRİLDİM'

        Kocasının bu süreçte kendisini suçladığını söyleyen Sabiha İ., fiziksel ve psikolojik şiddet görmeye devam ettiğini, bebek sahibi olamadığı için ölümle tehdit edildiğini anlattı. Sabiha İ., "Zorla evlendirildim, ilk evliliğimiz 1 yıl sürdü. Daha sonra boşanma davası açarak ayrıldım ama beni tehdit etmeye başladı. Mecbur bırakıldığım için tekrar evlendim. Evlendikten sonra çocuk istemeye başladı. Sağlık problemim vardı, doktorlar tüp bebek önerdi. Tüp bebek için miyom ameliyatı olmam gerekiyordu, ameliyat sonrası sıkıntılar yaşadım. Kocamla daha sonra aramız açıldı. İlk etapta doktorlar bir şey olmadığını söyledi ancak karnımda iğne unutulmuştu. Kocam doktorlara inandı, bana inanmadı" diye konuştu.

        'UZAKLAŞTIRMA VERDİLER'

        Sabiha İ., "Eşim, 'Sen bebek doğurmamak için yalan söylüyorsun' gibi söylemlerde bulundu. Birlikte beslediğimiz köpeğe bile şiddet uyguladı. Beni ona zarar vermekle tehdit etti. Anneme şiddet uyguladı. Ondan sonra her şey benim için daha kötüye gitti. 26 Mayıs 2024 tarihinde kocam eve geldi, bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu olayın ardından ona uzaklaştırma verdiler. Bana da takip cihazı taktılar. Bir sağlık çalışanın hatasının bedelini her gün şiddet görmekle ödüyorum. Bunları hak edecek ne yaptım" dedi.

        'ŞİDDETE UĞRAMASINA RAĞMEN SANIK OLARAK YARGILANIYOR'

        Sabiha İ.’nin avukatı Şehmus Dalkılıç ise "Sabiha Hanımla 2024 yılının Temmuz ayında boşanma dosyası vesilesiyle tanıştık. Boşanma dosyasını gördükten sonra uğradığı şiddet olaylarını fark ettik. Bu olayların bir kısmı yargıya taşınmamıştı. Bu hususta kendisine yardımcı olduk. Sabiha Hanımın kocası Ü.İ.'ye karşı bir boşanma dosyası var. Aynı zamanda devam eden 3 ceza yargılaması var. Bu şiddet olayının temeli aslında Sabiha hanımın anlaşmalı boşanmaya zorlanması. Bu konuda tanıklarımız olmasına rağmen bizim hakkımızda da iddianame düzenleniyor. Ü.İ.'nin müvekkilim Sabiha İ.'ye uyguladığı şiddetin ardından Ü.İ.'nin boynunda 2 santimetrelik sıyrık meydana gelmiş. Bu sıyrık meşru müdafaa olarak değerlendirilebilir, Ü.İ. bu sıyrığı kendisi de yapabilir. Bizim tanıklarımız mevcut. Ü.İ.'nin Sabiha İ.'nin evine girip, mobilyalarını elleriyle kırdığını biliyoruz. Ü.İ. elindeki çatlakları da şikayetine eklemiş. Müvekkilim şiddete uğramasına rağmen şu an aynı zamanda sanık olarak yargılanıyor. Bunun takipsizlikle sonuçlanacağını biliyoruz. Sabiha Hanıma halen tehditler devam ediyor" diye konuştu.

        Ü.İ. ise iddialara yanıt vermeyerek, haber yapılmasını istemediğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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