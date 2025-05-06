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        ATV takla attı: 2 ölü (2)

        AYNIOTELDE ANİMATÖRLÜK YAPIYORLARDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Yaman Akıncı ile yanındaki Lütfullah Gökdere'nin ilçedeki bir otelde animatör olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:25
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        ATV takla attı: 2 ölü (2)
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        AYNIOTELDE ANİMATÖRLÜK YAPIYORLARDI

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Yaman Akıncı ile yanındaki Lütfullah Gökdere'nin ilçedeki bir otelde animatör olarak görev yaptığı öğrenildi. İki arkadaşın bulunduğu ATV'nin seyir halindeyken arka tekerleklerinden birinin kopması sonucu kazanın meydana geldiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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