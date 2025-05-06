ATV takla attı: 2 ölü (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Yaman Akıncı ile yanındaki Lütfullah Gökdere'nin ilçedeki bir otelde animatör olarak görev yaptığı öğrenildi. İki arkadaşın bulunduğu ATV'nin seyir halindeyken arka tekerleklerinden birinin kopması sonucu kazanın meydana geldiği belirlendi.

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