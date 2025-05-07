Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Markanız onaylandı' dolandırıcılığı

        TÜKETİCİKonfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Üyesi Yemliha İpek'i telefonla arayıp, detaylar vererek güven verici konuşma yapan dolandırıcı, başvuruda bulunduğu marka tescilinin onaylandığını belirtip, sürecin tamamlanması için 8 bin 700 lira talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Markanız onaylandı' dolandırıcılığı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜKETİCİKonfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Üyesi Yemliha İpek'i telefonla arayıp, detaylar vererek güven verici konuşma yapan dolandırıcı, başvuruda bulunduğu marka tescilinin onaylandığını belirtip, sürecin tamamlanması için 8 bin 700 lira talep etti. Dolandırılmak istendiğini anlayan İpek, CİMER'e şikayette bulundu.

        TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Üyesi ve özel bir firmada siber güvenlik yöneticisi olan Yemliha İpek, şirketi adına marka tescil başvurusunda bulundu. Bu başvurudan 2 hafta sonra Yemliha İpek, telefonla arandı. Kendisini marka tescil işlemlerini yürüten vekil firmanın muhasebe personeli olarak tanıtan kişi, marka tescil işlemlerini yürüttüklerini belirterek, İpek'ten 8 bin 700 lira marka tescil ücreti istedi. Dolandırılmak istendiğini fark eden İpek, kendisine yazan dolandırıcının telefon numarası ve gönderdiği banka hesap bilgileriyle CİMER üzerinden şikayetçi oldu.

        'TUTARIN ARTACAĞI UYARISINDA BULUNDU'

        Marka tescil başvurusunda bulunduktan iki hafta sonra dolandırıcılar tarafından arandığını belirten Yemliha İpek, "Markamızın 2 ay boyunca Türk Patent ve Marka Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanacağı ve sürecin ardından tescil edileceği bildirildi. Telefonda konuşan kişi, kendisini marka tescil işlemlerini yürüten vekil firmanın muhasebe personeli olarak tanıttı. Önce süreci detaylı şekilde anlatarak güven vermeye çalıştı. Ardından markamızın onaylandığını ve işlem için ödeme yapılması gerektiğini söyledi. Bugün ödeme yapılırsa 8 bin 700, 14 gün içinde yapılırsa bu tutarın 12 bin 500 liraya çıkacağı uyarısında bulundu" dedi.

        IBAN'I ARAŞTIRINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

        Görüşmenin ardından WhatsApp üzerinden konuşmanın devam ettiğini belirten İpek, "Banka bilgilerinin olduğu bir IBAN ve hesap numarası gönderdiler. Gönderilen IBAN'ı araştırdığımda, Erzurum'da bir banka şubesine ait bireysel bir hesap olduğunu fark ettim. Telefonda konuşan kişi, ödemeyi devletle ilgili bir işlem gibi göstermeye çalıştı. Durumdan şüphelenince marka vekilliğini yürüten firmayı aradım. Firma yetkilileri, son dönemde benzer dolandırıcılık vakalarının arttığını ve kendi adlarına aramalar yapılarak müşterilerden para talep edildiğini doğruladı. Bu tür aramaların ciddiye alınmaması gerektiğini, bazı kişilerin para gönderdiğini söyledi" dedi.

        TÜKONFED'DEN UYARI

        Bu tarz dolandırıcılık girişimleri hakkında uyarılarda bulunan TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, "Dolandırıcılar, kamuya açık marka bültenlerini tarayarak firma bilgilerine ulaşıyor. Arayan kişi kendisini ya marka vekiliniz ya da kurum çalışanı gibi tanıtıyor. Markanın tescil olduğu ancak ödeme yapılmazsa işlemin tamamlanamayacağı şeklinde sahte bilgiler veriyorlar. Sonrasında kişisel bir IBAN numarası gönderilerek ödeme isteniyor" dedi.

        'SİZE GELEN HİÇBİR ÖDEME TALEBİNE HEMEN İNANMAYIN'

        Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında neler yapılması gerektiğini anlatan Baki, "Size gelen hiçbir ödeme talebine hemen inanmayın. Talepleri Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi kaynaklarından mutlaka doğrulayın. Gönderilen IBAN bireysel hesapsa bu büyük ihtimalle bir dolandırıcılık girişimidir. Şirket e-posta sistemlerinde 'IBAN' ve 'ödeme' gibi kelimelere filtre koyun. Şüpheli durumları savcılık, emniyetin teknoloji büroları veya diğer yetkili makamlara bildirin" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        Yangın sırasında duvar itfaiye erlerinin üzerine çöktü!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Anneler Günü için 30 ülkeye çiçek ihraç edildi
        Anneler Günü için 30 ülkeye çiçek ihraç edildi
        Turkish Airlines Open'da heyecan Pro-Am ile başladı
        Turkish Airlines Open'da heyecan Pro-Am ile başladı
        Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
        Çiçekçilerde Anneler Günü hareketliliği
        Caretta carettalardan ilk yuva
        Caretta carettalardan ilk yuva
        Komiser Nisa, hedefi 12'den vuruyor
        Komiser Nisa, hedefi 12'den vuruyor
        Manavgat'ta kaçak tütün ürünleri ve elektronik sigara operasyonu
        Manavgat'ta kaçak tütün ürünleri ve elektronik sigara operasyonu