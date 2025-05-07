Sosyal medyadaki röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı (2)
TUTUKLANDISosyalmedyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Sosyalmedyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Kocabıyık, tutuklandı.
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