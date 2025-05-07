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        Sosyal medyadaki röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı (2)

        TUTUKLANDISosyalmedyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:01 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:01
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        Sosyal medyadaki röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Sosyalmedyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Kocabıyık, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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