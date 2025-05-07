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        Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' imzalandı (2)- Yeniden

        Yazıişlerimüdürlerine;'Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' imzalandı' başlıklı haberimizi düzenleyen kurumlar arasına Danıştay da eklenerek yeniden geçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:18 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:18
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        Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' imzalandı (2)- Yeniden
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        Yazıişlerimüdürlerine;

        ‘Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' imzalandı’ başlıklı haberimizi düzenleyen kurumlar arasına Danıştay da eklenerek yeniden geçildi.

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        YENİDEN

        Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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