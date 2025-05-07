Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' imzalandı (2)- Yeniden
Yazıişlerimüdürlerine;'Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' imzalandı' başlıklı haberimizi düzenleyen kurumlar arasına Danıştay da eklenerek yeniden geçildi.
Yazıişlerimüdürlerine;
‘Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' imzalandı’ başlıklı haberimizi düzenleyen kurumlar arasına Danıştay da eklenerek yeniden geçildi.
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YENİDEN
Mehmet ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,
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