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        ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin dosya artık ağır cezada

        ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın (55) ölümüne ilişkin davaya bakan Kemer 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:22 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:25
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        ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin dosya artık ağır cezada
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        ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın (55) ölümüne ilişkin davaya bakan Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 'Kasten öldürme' ihtimali nedeniyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

        ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile Kemer Marina'dan denize açıldı. Geceyi denizde geçiren 3 kişi, sabah marinaya dönmek üzere hareket etti. İddiaya göre Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir minderin denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç. durumu fark etmeden manevra yapınca motor pervaneleri arasında kalan Ali Bahar, yaşamını yitirdi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Bahar'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırladı. Ali Bahar'ın vücudunda 2.55 promil alkol ve anestezik ilaç lidokain maddesi bulunduğu kaydedilen iddianamede, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis talep edildi.

        AVUKATTAN TUTUKLAMA TALEBİ

        Davanın üçüncü duruşması, Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, tutuksuz sanık M.S.Ç. ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Y.C.Ç. ise duruşmada yer almadı. Davada Bahar ailesinin avukatı Naim Karakaya, 2 sanığın tutuklu yargılanması veya adli kontrol şartlarının ağırlaştırılmasını, mahkemenin görevsizlik kararı vererek davanın Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesini talep etti. Şebnem Bahar da bu talebi yineledi.

        'RAPORLAR BİRBİRİYLE UYMUYOR'

        Sanık avukatları da dosyadaki bilirkişi heyetinde gemi kaptanı olmaması nedeniyle raporun yetersiz olduğunu, dosyaya sundukları uzman raporuyla bilirkişi raporunun birbiriyle uymadığını ve dava dışındaki gelişmelerin dosyaya etki ettiklerini düşünerek gizlilik kararı getirilmesini, duruşmaların kapalı yapılmasını, davanın bir ceza davası olduğunu, bu nedenle Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

        AĞIR CEZAYA SEVK EDİLDİ

        Beyanların ardından mahkeme, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan kamu davası açıldığını ancak sanıkların 'Kasten öldürme' suçuna sebebiyet vermesi ihtimaline istinaden, suçun değerlendirilmesinin Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, dosyanın Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkine hükmetti.

        'İFADELER ARASINDA ÇELİŞKİLER VAR'

        Duruşma sonrası açıklama yapan Bahar ailesinin avukatı Naim Karakaya, "Kemer Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek, olayın kasten işlenmiş olabileceğine dair delillerin var olduğuna ve bu delillerin değerlendirilmesinin Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılması gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Bu kararı son derece yerinde buluyoruz. Merhumun vefatındaki çelişkilerin, belirsizliklerin ortaya çıkması açısından oldukça değerli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Olaydan hemen sonra kişilerden alınan ifadeler var. Daha sonra yine alınan ifadeler, keşifte alınan ifadeler var. Bu ifadeler arasındaki çelişki son derece gün yüzüne çıkmakta" dedi.

        'SANIKLARIN NET BİR ANLATIMI YOK'

        Sanıkların kaçma şüphesiyle olaydan hemen sonra adreslerini değiştirdiklerini iddia eden Karakaya, "3 uzman tarafından alınan bilirkişi raporu var. Bu raporda çok açık bir tespite yer verildi. Sanıkların gerçek dışı anlatım yaptıkları tespit edilmiştir. Dinlenen tanık, sanık Y.C.Ç.'nin olaydan sonraki anlatımları doğrultusunda, aslında kendisinin oluşan tartışma dolayısıyla itmiş olabileceği ile ilgili bir beyanda bulunmuştur. Merhumun vefatındaki olayın aydınlatılmasını bekliyoruz. Bu olayın üzerinden çok uzun süre geçmesine rağmen halen sanıklar olayın ne şekilde olduğu konusunda net bir anlatım sağlayamamaktadır" diye konuştu.

        'KASTEN ÖLDÜRDÜKLERİ SUÇLAMASIYLA DEVAM EDECEK'

        Karakaya, "Çok küçük bir alan olmasına rağmen herkes 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' şeklinde beyanda bulunarak yargılamadan sıyrılmaya çalışmaktadır. Sanıkların yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Yargılamanın bundan sonraki kısmı, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde, her iki sanığın iştirak iradesinde merhum Ali Bahar'ı kasten öldürdükleri suçlamasıyla devam edecek. Bahar ailesi olarak bu davaya, merhuma sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

        'GERÇEKLERİN AÇIĞA ÇIKMASINI İSTİYORUZ'

        Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar ise "9 aya yakın bir zamandır eşim Ali Bahar'ın nasıl öldüğünü öğrenemedik. Ölümüyle ilgili sır perdesinin ortaya çıkmasını, gerçeklerin açığa çıkmasını istiyoruz. Adaletin verdiği her türlü karara saygımız sonsuz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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