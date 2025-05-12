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        Tüfekle vurulan Harun öldü, 5 kişi gözaltına alındı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan Harun Köleoğlu (18) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:45
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        Tüfekle vurulan Harun öldü, 5 kişi gözaltına alındı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan Harun Köleoğlu (18) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. (18) ve babası M.A. (44), ile yanına gittikleri Harun Köleoğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada A.A., yanında getirdiği av tüfeğiyle Harun Köleoğlu'na ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Köleoğlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köleoğlu, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla A.A. ve babası M.A. ile olayla ilgisi olduğu öne sürülen M.T. (18), E.K. (21) ve M.Ç. (17) gözaltına alındı. 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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