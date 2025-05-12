Tüfekle vurulan Harun öldü, 5 kişi gözaltına alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan Harun Köleoğlu (18) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. (18) ve babası M.A. (44), ile yanına gittikleri Harun Köleoğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada A.A., yanında getirdiği av tüfeğiyle Harun Köleoğlu'na ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Köleoğlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köleoğlu, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla A.A. ve babası M.A. ile olayla ilgisi olduğu öne sürülen M.T. (18), E.K. (21) ve M.Ç. (17) gözaltına alındı. 5 şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.