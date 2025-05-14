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        Polisin durdurduğu sürücü, arkadaşını ve motosikletini bırakıp kaçtı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denetim yaparken polisin durdurduğu sürücü, motosikletini ve arkadaşını bırakıp koşarak uzaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:45
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        Polisin durdurduğu sürücü, arkadaşını ve motosikletini bırakıp kaçtı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denetim yaparken polisin durdurduğu sürücü, motosikletini ve arkadaşını bırakıp koşarak uzaklaştı. R.A.’ya toplam 35 bin 239 TL ceza uygulanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün saat 12.30 sıralarında Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi’nde yaptıkları uygulama sırasında üzerinde kasksız ve koruyucu kıyafetsiz 2 kişinin bulunduğu plakasız motosikleti durdurdu. Polis ekibi, üzerinde kimlik bulunmadığını söyleyen sürücüden T.C. kimlik numarasını söylemesini istedi. Polisler motosiklette inceleme yaptığı sırada motosikleti ve arkadaşını olay yerinde bırakan sürücü koşarak uzaklaştı. Polis ekibi, arkadaşından sürücünün R.A. olduğunu ve ehliyetinin de yetersiz olduğunu tespit etti. R.A. hakkında 'Kask takmamak', 'Yetersiz sürücü belgesi' ve 'Plakasız araç kullanmak' suçları kapsamında toplam 35 bin 239 TL para cezası uygulandı.

        Olay ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; polis ekibinin durdurduğu motosikletteki 2 kişinin inmesi, sürücünün polisler inceleme yaptığı sırada bir anda koşarak olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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