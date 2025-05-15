Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        45 yaşında başladığı dalgıçlığı, 28 yıldır sürdürüyor

        ANTALYA'da turizm sektöründen emekli olduktan sonra 45 yaşında profesyonel dalgıçlığa yönelen Mehmet Ali Altay (73), yerli ve yabancı turistlere su altı rehberliği yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        45 yaşında başladığı dalgıçlığı, 28 yıldır sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da turizm sektöründen emekli olduktan sonra 45 yaşında profesyonel dalgıçlığa yönelen Mehmet Ali Altay (73), yerli ve yabancı turistlere su altı rehberliği yapıyor. Altay, “Suya girdiğim anda başka bir dünyaya geçiyorum. Her şeyi unutuyorum, kafam sıfırlanıyor" dedi.

        Uzun yıllar turizm sektöründe çalışan Mehmet Ali Altay, 1999 yılında emekli oldu. Emekliliğinden önce arkadaşlarının teşviğiyle dalış kursuna katıldığını anlatan Altay, “8-10 arkadaşımla kurslara yazıldık. Başarıyla tamamladık, belgelerimizi aldık. O gün bugündür suyun altındayım" diye konuştu. 2002 ile 2015 yılları arasında açık denizde balık çiftliğinde çalıştığını anlatan Altay, “Açık denizde 5-6 ay boyunca günde 70-80 ton yemle balıkların bakımını yapıyorduk. Hasat zamanı geldiğinde balıkları sıcak banyoya alırdık" ifadelerini kullandı. Açık denizde orkinos çiftliklerine giderken köpek balığıyla karşılaştıklarını belirten Altay, “Çiftliğe girmiş bir köpek balığı ile mücadele etmek zorunda kaldık. Hatta ayağımı da ısırmıştı. Bu tür tehlikeleri çok yaşadık ama suya olan sevgim hep ağır bastı" dedi.

        'SUYUN ALTI BENİM DÜNYAM'

        Dalgıçlık kararına ailesinin ve çocuklarının olumlu yaklaştığını ifade eden Altay, “Kimse karşı çıkmadı, herkes destek verdi. Su altı en huzurlu olduğum yer" diye konuştu. Son beş yıldır bir turizm firması bünyesinde uzman dalgıç olarak görev yaptığını belirten Altay, “Turistleri yarım saatlik dalışla gezdiriyoruz. Yaşımı duyunca şaşıranlar oluyor ama sonrasında çok memnun kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

        Suyun altında geçirdiği zamanın kendisine iyi geldiğini belirten Mehmet Ali Altay, “Suya girdiğim anda başka bir dünyaya geçiyorum. Her şeyi unutuyorum, kafam sıfırlanıyor. İlk defa dalıyor gibi heyecanlanıyorum. Çıktığımda hep gülümserim. Bu duyguyu hiçbir şeye değişmem" diye konuştu.

        'BENİM İÇİN YAŞAM BİÇİMİ’

        Hedefinin hayatının sonuna kadar dalış yapmak olduğunu belirten Altay, “Benim idolüm Kaptan Cousteau gibi olmak. Onun gibi ben de su altında yaşamayı, orada kalmayı isterim. Hatta suyun altında ölmek isterim. Bu meslek benim için bir iş değil, bir yaşam biçimi" dedi.

        Yıllar içinde Malta ve Mısır gibi bölgelerde dalış deneyimi yaşadığını anlatan Altay, özellikle Kızıldeniz'de tekrar dalış yapmak istediğini söyledi. Altay, “Oralar çeşitlilik açısından çok zengin. Balık türleri, köpek balıkları. Dalış için heyecan verici yerler" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Rutte'den Türkiye vurgusu
        Rutte'den Türkiye vurgusu
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Netanyahu'dan Macron'a tepki
        Netanyahu'dan Macron'a tepki
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi

        Benzer Haberler

        NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye'nin rolün...
        NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Türkiye'nin rolün...
        8. Antalya Akra Caz Festivali, Ibrahim Maalouf konseriyle başladı
        8. Antalya Akra Caz Festivali, Ibrahim Maalouf konseriyle başladı
        Bakan Fidan, bakanları antik kentte ağırladı (2)
        Bakan Fidan, bakanları antik kentte ağırladı (2)
        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'ya geldi
        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'ya geldi
        Antalya'da "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Antalya'da "korku evi"nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlan...
        DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlan...