Karanfilde fusarium hastalığına karşı yerli tür

BATI Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), karanfil üreticilerinin en önemli sorunlarından olan ve yüzde 70'i aşan kayıplara neden olan fusarium hastalığına dayanıklı yerli tür ıslahı çalışmalarında başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye'de kesme çiçek üreticilerinin her yıl anaç ve fidelerini yurt dışından ithal ettiği karanfil üretiminde, 2012 yılında başlatılan ıslah çalışmalarında yerli tür üretiminde başarılı olan BATEM, bu kez karanfil üreticilerinin en önemli sorunlarından birine karşı çalışma başlattı. Ziraat mühendisi Ayşe Kaya'nın proje liderliğinde yürütülen çalışmada, üretimde ciddi ekonomik kayıplara neden olan fusarium hastalığına karşı dayanıklı tür geliştirilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 72'LİK ZARAR

Karanfil üretiminde çok ciddi bir sorun olan fusarium solgunluğu denen hastalığa karşı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Ayşe Kaya, “Fusarium hastalığı, alanlarda yüzde 72'lere varan kayba yol açıyor. Biz de bundan sonraki ıslah ve çeşit geliştirme çalışmalarımızda fusariuma karşı dayanıklı, kaliteli, pazar isteklerini karşılayabilecek nitelikte karanfil çeşitleri geliştirmeyi hedefledik" dedi.