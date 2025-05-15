'Korku evi'nde testere tamiri sırasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı

ANTALYA'da 'korku evi' olarak kullanılan dükkanda korkutmak amaçlı kullanılan testere tamir edilirken yangın çıktı. Yaralanan 3 çalışan, mahalleli tarafından dükkanın camı kırılarak çıkartıldı.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1262 Sokak'ta 'korku evi' olarak kullanılan dükkanın alt katında dün akşam saatlerinde, müşterileri korkutmak amaçlı kullanılan testerenin tamiri sırasında çıkan kıvılcım, dökülen benzine sıçradı. Dükkandan duman geldiğini fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dükkanda bulunan çalışanlar Nevzatcan K., Muhammet Mustafa K. ve Kazım Ö.'yü, mahalleli dükkanın camını kırarak çıkardı. El, kol ve yüz bölgelerinde hafif yanıklar oluşan çalışanlar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

'KAPI KAPALIYDI, DIŞARI ÇIKAMADILAR'

Olay anını anlatan görgü tanığı Özgür Budak, “Korkutmak amaçlı kullandıkları oyuncak testere var, korku testeresi. Onun tamiriyle uğraşırken benzin dökülüyor ve tutuşuyor. O esnada kapı kapalı olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Sesleri duyunca camı kırıp, onları çıkardık. Biri yüzünden, diğerleri de bacaklarından yaralıymış" dedi.