Antalya'dan California'ya tarihi yolculuk

TURKİSH Airlines Open’da tarihi bir sonuç alan 25 yaşındaki profesyonel golfçü Leon Açıkalın ilklere imza atmayı sürdürüyor. Başarılı oyuncu, Amerika Açık ön elemelerini geçerek 2 Haziran’da final elemesi oynayacak.

Geride kalan hafta sonunda Turkish Airlines Open’ı 33. sırada bitirerek Türkiye’nin profesyonel golf tarihindeki en büyük başarıya imza atan Leon Açıkalın tarih yazmayı sürdürüyor.

25 yaşındaki profesyonel golfçü, ayağının tozuyla çıktığı 125. Amerika Açık Ön Elemeleri’nde de muhteşem bir performans gösterip Final Elemesine kaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin California Eyaleti’ndeki Ironwood Country Club’ın Güney Sahası’nı 68 (-4) ile dönen Leon, kendi serisinde 90 oyuncu arasında en iyi skoru üreten iki isimden biri oldu. Birincilik basamağını paylaşan Türk oyuncu, Palm Desert’ta madalyayı boynuna geçirirken bu etaptan Final Elemesine kalan beş oyuncudan biri oldu.

DİNLENMEDEN BİRİNCİ OLUP FİNALE KALDI

8-11 Mayıs tarihleri arasında, DP World Turu’nun Avrupa Swingi olarak adlandırılan bölümünün ilk etabı, Carya Golf Kulübü’nde oynanmıştı. 2016-2018 arasında yine bu sahada gerçekleşen üç Turkish Airlines Open’a amatör olarak katılan ve tecrübe edinen Leon, ABD’deki kolej dönemi sonrası farklı ülkelerde düzenlenen turlara katılırken son olarak Antalya’ya oldukça formda geldi. 30 ülkeden 156 oyuncu arasında önce cut’ı geçen 66 isim arasında yer alma başarısı gösteren Leon, muhteşem bir performans sergiledi; dört raund sonunda -7 ile haftayı tamamladı. Açıkalın, bu başarısıyla 16,531.79 Euro ödül çekinin yanı sıra Regnum Carya Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Fikret Öztürk’ün kendisine takdim ettiği “En İyi Yerli Oyuncu Ödülü”nü alır almaz aynı akşam yola çıktı. Başarılı oyuncu, önce 1.5 saatlik İstanbul uçuşu, sonrasında 15 saat süren Los Angeles seyahatini takiben 3.5 saatlik karayolu yolculuğu sonunda, neredeyse hiç dinlenemeden ayağının tozuyla sahaya çıktı.