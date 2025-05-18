Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından

SÜPER Lig’in 36’ncı haftasında Alanyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Hayal kırıklığı yaşıyorum bugünkü bir puandan dolayı. Üç puanı aslında hak ettiğimizi söyleyebilirim. Maça çok ağır başladık, çok yavaş başladık. İlk yarı iki takımın da gösterdiği mücadele eşitti diyebilirim gol atma anlamında. Rakibimiz golü buldu. Ama ikinci yarıdaki reaksiyondan dolayı, takımın verdiği, rakibe verdiği cevaptan dolayı da epey mutluyum. Muçi ve Keny Arroyo oyuna enerji getirdiler. İkisi de çok iyi girdi. Çok çalıştılar. Muçi de biliyorsunuz golde iyi iş yaptı, asist yaptı. Evet, üç puanı alamadığımız için üzgünüm. Üç puanı almak istiyorduk. Ama şunu da söylemek zorundayım: Maçlara bu şekilde başlarsak, üç puanı almamız da maalesef çok zor olur” dedi.

PEREIRA: İLK YARIDAKİ PERFORMANSTAN MEMNUNUM