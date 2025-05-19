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        Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu

        TURİZM kenti Antalya'da 25 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:10
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        Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu
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        TURİZM kenti Antalya'da 25 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Akdeniz'in mavi sularında serinlemek isteyenler denize girerken, bazı yerli ve yabancı turistler ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Okulların tatil olmasıyla çocuklu aileler sahilde keyifli vakit geçirdi.

        Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 21,7 derece olduğu kentte Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler, hem denizin hem de güneşin keyfini çıkardı. Kimi denize girip serinledi, kimi ise sahilde yürüyüş yaptı. Öğle saatlerinde artan sıcaklıkla birlikte vatandaşlar denizde yüzerek serinledi.

        Tatil için Amsterdam'dan Antalya'ya gelen Aydın Açık, “Antalya'nın doğal güzelliklerine hayran kalıyorum. Antalya, dünyanın en güzel sahillerine sahip şehirlerden biri. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok sayıda turisti ağırlıyor. Havanın sıcak olması bizim için inanılmaz güzel oldu. Yaz aylarına girdik sayılır. Biz de şimdi denize girip güneşleneceğiz" dedi.

        Sahilde ailesiyle vakit geçiren İdil Gülşen Akverdi, “Güzel havayı değerlendirmek için denizde yüzmeye geldim. Hava bugün çok sıcak. Taş topluyorum ve sıcakta güneşleniyorum. Çok güzel bir gün" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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