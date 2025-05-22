Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaş Margaz üzümü, 'Coğrafi İşaret' tescili aldı

        ANTALYA'nın Kaş ilçesinin yöresel lezzetlerinden Margaz üzümü, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu ile Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) 'Coğrafi İşaret' tescili aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaş Margaz üzümü, 'Coğrafi İşaret' tescili aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Kaş ilçesinin yöresel lezzetlerinden Margaz üzümü, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu ile Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) 'Coğrafi İşaret' tescili aldı.

        Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB), Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin üretimi, tanıtımı ve uluslararası pazarlara açılması gibi amaçlarla 13 yıl önce başlattığı Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapsamında, son yıllarda hem Türkiye genelinde hem de YÖREX'in düzenlendiği Antalya'da coğrafi işaretli ürün sayısı ciddi oranda arttı.

        Son olarak Kaş ilçesinin yöresel lezzetlerinden Margaz üzümü, 'Coğrafi İşaret' ile tescillendi. TÜRKPATENT'in 'Coğrafi İşaret' kararını duyuran ATB Başkanı Ali Çandır, “Antalya'mızın 20'nci coğrafi işaretli ürünü olan Margaz üzümünün tescili üreticilerimiz, ticaret erbabımız ve tüketicilerimize hayırlı olsun. Değerlerimize sahip çıkarak coğrafi işaret tescilini kazandıran Kumluca Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum" dedi.

        ANTALYA'NIN COĞRAFİ İŞARETLİ 20 ÜRÜNÜ

        Antalya'nın başvurusu kabul edilen ve tescil süreci devam eden 29 ürünü bulunduğunu belirten Ali Çandır, Coğrafi İşaret tescili alan 20 ürününü ise şöyle sıraladı:

        “Alanya avokadosu, Alanya fıstıklı limonata, Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorba, Alanya keçiboynuzu-Alanya harnup, Alanya muzu, Alanya yenidünyası, Antalya bergamot kabuğu reçeli, Antalya kabak tatlısı, Antalya paça çorbası, Antalya piyazı, Antalya serpme böreği, Antalya tavşan yüreği zeytini, Antalya topak kızartması, Antalya turunç kabuğu reçeli, Döşemealtı el halısı, Finike portakalı, Gazipaşa çekirdeksiz narı, Korkuteli karyağdı armudu, Manavgat altın susamı, Kaş Margaz üzümü."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        Önce telefonu sonra cüzdanı bulundu... Şüpheli ölüm!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da balıkçı barınağı davası sanıklarına beraat
        Antalya'da balıkçı barınağı davası sanıklarına beraat
        Şeritli engereklerin çiftleşme dansı kamerada
        Şeritli engereklerin çiftleşme dansı kamerada
        Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 44 çocuk için sünnet etkinliği düzenledi
        Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 44 çocuk için sünnet etkinliği düzenledi
        "Anadolu Ateşi" Aspendos'ta izleyiciyle buluştu
        "Anadolu Ateşi" Aspendos'ta izleyiciyle buluştu
        Kurban ve Pfingsten bayramları birleşti; otelciler yüzde 100 doluluk bekliy...
        Kurban ve Pfingsten bayramları birleşti; otelciler yüzde 100 doluluk bekliy...
        Antalya'da sanayici iş insanları ekonomik beklentileri değerlendirdi
        Antalya'da sanayici iş insanları ekonomik beklentileri değerlendirdi