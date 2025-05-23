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        Çalılıkta çıkan yangına 1,5 saatlik müdahale

        ANTALYA'da çalılıkta çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:48
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        Çalılıkta çıkan yangına 1,5 saatlik müdahale
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        ANTALYA'da çalılıkta çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Bazı evler tahliye edilirken, yangın 1,5 saatlik çalışma ile söndürüldü.

        Yeşilova Mahallesi'ndeki çalılıkta, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangının çıktığı alanda bulunan evde oturanlar, tahliye edildi. Ekipler, yangının eve ve çevredeki seralara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın ekiplerin 1,5 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        ‘3-4 FARKLI YERDE ALEVLER VARDI'

        Evde yaşayanlardan Alperen Kesik, yangının nasıl başladığını anlamadığını belirterek, "Bir anda annem uyandırdı, 'Yangın var' dedi. Yangının büyüklüğünü görünce itfaiyeyi aradım. İtfaiyenin gelmesi biraz sürdü. 3- 4 farklı yerde alevler vardı. Bence kundaklama. Birisi bir şey yemiştir, içmiştir, atmıştır, yangın çıkmıştır. Burası dedemin evi, ziyarete gelmiştik" diye konuştu. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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