Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü (4)
TUTUKLANDIAntalya'datartıştığı oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'datartıştığı oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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