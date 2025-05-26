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        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü (4)

        TUTUKLANDIAntalya'datartıştığı oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:52
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        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü (4)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'datartıştığı oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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