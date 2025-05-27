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        'İnternetten kurbanlık alırken dolandırılmayın'

        TÜKETİCİLERBirliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kurbanlık satış ilanlarının internet ortamında arttığına dikkat çekip, dolandırıcılara karşı tüketicileri uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:25
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        'İnternetten kurbanlık alırken dolandırılmayın'
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        TÜKETİCİLERBirliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kurbanlık satış ilanlarının internet ortamında arttığına dikkat çekip, dolandırıcılara karşı tüketicileri uyardı. Gündüz, "İnternet alışverişlerinde genellikle tüketici alışverişini yaptıktan sonra hayvanın istediği gibi olmadığını fark ediyor. Tüketici satıcıyı aradığında muhatap bulamıyor. Parasını alamıyor. Gönderdiği kaporaya ulaşamıyor" dedi.

        Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık alışverişi telaşının başladığını söyledi. Neşet Gündüz, günler öncesinden kurbanlık için pazarlık yapan, ödeyen, internet ortamından kurbanlık satın almayı tercih edenleri dolandırıcılara karşı uyardı. Belediyelerce belirlenen, kurban satışı için ayrılan yerlerin dışında faaliyet gösteren bazı kişilerce insanların mağdur edildiğinden bahseden Gündüz, satın alınan hayvanın mal statüsünde olması nedeniyle ayıplı çıkması halinde bedel iadesi dahil tüketicinin hakları bulunduğunu anlattı. Gündüz, kurban pazarlarında sahte para mağduriyetinin satıcı ve alıcıların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan olduğunu söyledi. Online ticaret platformlarında kurbanlık hayvan satışına yönelik ilanların arttığını aktaran Gündüz, internet ortamında yapılan alışverişlerde daha dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.

        'TÜKETİCİLERİMİZ YAPTIKLARI ALIŞVERİŞİ BELGELENDİRMELİ'

        Gündüz, "Kurbanı görerek almakta yarar var. Sağlık kontrollerine, görünüşüne bakmak en önemlisi. İnternet ortamında, uzaktan alışveriş günümüzde sıkça kullanılıyor. Uzaktan alışveriş, fiyat taraması yapmak açısından avantajlı. Satıcılar sosyal medya ortamında tanıtım yapıp, internet sitesi aracılığıyla satış gerçekleştirebiliyor. Tüketiciler, dolandırıcılık şüphesi duyduğu internet sitesi veya satış ilanının fotoğrafını çekip, şikayet etmeli. Tüketicilerimiz yaptıkları alışverişi belgelendirmeli. Tüketici, dolandırılması halinde hak arayışı açısından belgelendirme çok önemli. İnternet alışverişlerinde genellikle tüketici alışverişini yaptıktan sonra hayvanın istediği gibi olmadığını fark ediyor. Tüketici satıcıyı aradığında muhatap bulamıyor. Parasını alamıyor. Gönderdiği kaporaya ulaşamıyor. Tüketiciler alışveriş sayfalarında kurbanlık alımına dikkat etsin. İşlemlerini belgelesinler" dedi.

        'BAŞKA HAYVAN FOTOĞRAFI KOYUYORLAR'

        Neşet Gündüz, bütçesine uygun kurbanlık alıp, ibadetini gerçekleştirmek isteyenleri; internet ortamındaki ilanlarda görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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