'İnternetten kurbanlık alırken dolandırılmayın'

TÜKETİCİLERBirliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kurbanlık satış ilanlarının internet ortamında arttığına dikkat çekip, dolandırıcılara karşı tüketicileri uyardı. Gündüz, "İnternet alışverişlerinde genellikle tüketici alışverişini yaptıktan sonra hayvanın istediği gibi olmadığını fark ediyor. Tüketici satıcıyı aradığında muhatap bulamıyor. Parasını alamıyor. Gönderdiği kaporaya ulaşamıyor" dedi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık alışverişi telaşının başladığını söyledi. Neşet Gündüz, günler öncesinden kurbanlık için pazarlık yapan, ödeyen, internet ortamından kurbanlık satın almayı tercih edenleri dolandırıcılara karşı uyardı. Belediyelerce belirlenen, kurban satışı için ayrılan yerlerin dışında faaliyet gösteren bazı kişilerce insanların mağdur edildiğinden bahseden Gündüz, satın alınan hayvanın mal statüsünde olması nedeniyle ayıplı çıkması halinde bedel iadesi dahil tüketicinin hakları bulunduğunu anlattı. Gündüz, kurban pazarlarında sahte para mağduriyetinin satıcı ve alıcıların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan olduğunu söyledi. Online ticaret platformlarında kurbanlık hayvan satışına yönelik ilanların arttığını aktaran Gündüz, internet ortamında yapılan alışverişlerde daha dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.