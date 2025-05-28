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        Polisi görünce atladığı derede boğulma tehlikesi yaşadı, hortumla kurtarıldı

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde iddiaya göre üzerinde kimlik bulunmayan Suriye uyruklu Sami C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:25
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        Polisi görünce atladığı derede boğulma tehlikesi yaşadı, hortumla kurtarıldı
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        ANTALYA'nın Finike ilçesinde iddiaya göre üzerinde kimlik bulunmayan Suriye uyruklu Sami C., polisi görünce dereye atlayıp kaçmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren Sami C.'yi polis ve çevredekiler hortumla kurtardı. Kurtarıldıktan sonra bu kez de yağmur suyu tahliye kanalına girip kaçmaya çalışan Sami C., yakalanıp, gözaltına alındı.

        Finike ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda polisin kimlik kontrolü yapmak istediği Suriye uyruklu Sami C. kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü Sami C., parkın hemen yanındaki yağmur suyu giderinden geçerek, Acısu Deresi’ne atladı. Suda boğulma tehlikesi yaşayan Sami C.'nin yardımına polis ve çevredekiler yetişti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten uzatılan hortumla Sami C. kıyıya çekildi. Kurtarıldıktan sonra derenin hemen yanında bulunan yağmur suyu tahliye kanalına giren Sami C., yaşanan kısa süreli takiple yakalandı.

        Gözaltına alınıp, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sami C.'nin, üzerinde kimlik olmadığı için paniğe kapılıp kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından Sami C. serbest bırakıldı.

        Bu arada Sami C.'nin dereden kurtarıldıktan sonra kaçmaya çalışması ve polisin gözaltına alması kameraya yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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