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        Hamilelikte çiğ ya da az pişmiş et uyarısı

        KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:29
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        Hamilelikte çiğ ya da az pişmiş et uyarısı
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        KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Bilgesoy, çiğ veya az pişmiş et tüketiminin gebelikte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, “Toksoplazma gibi parazitler düşük ya da erken doğuma neden olabilir" uyarısında bulundu.

        Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan Bilgesoy, gebelik döneminde çiğ ya da az pişmiş et tüketiminin ciddi riskler taşıdığına dikkati çekti. Op. Dr. Bilgesoy, “Toksoplazma ve salmonella gibi parazitlerin bulaşması halinde annede enfeksiyon gelişebilir. Bu da bebekte görme, işitme ve beyin gelişimi sorunlarına neden olabilir" dedi.

        'ETLE TEMAS EDİLEN YÜZEYLER BİLE RİSKLİ'

        Toksoplazmanın sadece etten değil, iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden de bulaşabileceğini belirten Bilgesoy, özellikle çiğ etle temas eden bıçak, kesme tahtası gibi yüzeylerin iyice temizlenmesi gerektiğini söyledi. Ete dokunulduktan sonra ellerin mutlaka yıkanması gerektiğini vurgulayan Bilgesoy, “Gebeler et tüketirken hekimine danışmalı, iyi pişmiş ve hijyenik hazırlanmış ürünler tercih edilmeli" diye konuştu.

        DİNLENMİŞ ET TÜKETİLMELİ

        Kurban Bayramı'na özgü taze et tüketiminin de dikkatli yapılması gerektiğini belirten Bilgesoy, “Yeni kesilmiş etin hemen tüketilmesi sindirim sorunlarına, hatta sıvı kaybına neden olabilir. Bu da gebelikte istenmeyen bir durumdur. En az 1 gün buzdolabında dinlendirilmiş ve iyi pişmiş et tercih edilmelidir" uyarısında bulundu.

        'AZ PİŞMİŞ BAKTERİ, ÇOK PİŞMİŞ KANSEROJEN'

        Medical Park Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gül Uygun Karakulak ise bayram boyunca beslenmede dengeye dikkati çekti. Karakulak, “Et, sindirimi zor bir besindir. Taze kesilmiş etin en az 24 saat buzdolabında dinlendirilerek tüketilmesi gerekir. Porsiyon kontrolü yapılmalı, etin yanında bol yeşillik tüketilmelidir" dedi.

        Etin pişirilme yönteminin de sağlık açısından kritik olduğunu vurgulayan Karakulak, “Az pişmiş et bakteriyel risk taşır. Çok pişmiş ya da mangalda ateşe yakın pişirilen etlerde ise kanserojen bileşikler oluşabilir. Mide ve kolon kanserine neden olabilecek bu bileşiklerden korunmak için et, ızgara, fırın ya da haşlama gibi sağlıklı yöntemlerle pişirilmeli; mangalda pişirme mesafesi 15-20 santim olmalıdır" diye konuştu.

        TATLI VE SU TÜKETİMİNE DİKKAT

        Bayram sofralarında şerbetli tatlılara karşı da ölçülü olunması gerektiğini belirten Karakulak, “Tatlılar kan şekerinde dalgalanmalara neden olabilir, kilo alımını tetikleyebilir. Dondurma, sütlaç gibi hafif tatlılar tercih edilmeli. Su tüketimi ihmal edilmemeli, günde 2- 2,5 litre su içilmelidir" önerisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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