Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sahte siteden rezervasyon, tatil hayalini kabusa çeviriyor

        TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, yaz sezonunun yaklaşmasıyla siber dolandırıcıların da harekete geçtiğini, sahte tatil siteleriyle her yıl binlerce kişinin dolandırıldığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte siteden rezervasyon, tatil hayalini kabusa çeviriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, yaz sezonunun yaklaşmasıyla siber dolandırıcıların da harekete geçtiğini, sahte tatil siteleriyle her yıl binlerce kişinin dolandırıldığını söyledi.

        TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, tatil planı yapan vatandaşların en çok sahte otel ve rezervasyon siteleri üzerinden tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Dolandırıcıların gerçek otellerin isim ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak sahte siteler oluşturduğunu aktaran Baki, "Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, 'erken rezervasyon' adı altında ödeme alıyorlar" dedi. Dolandırıcıların sadece internet siteleriyle değil, WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleri üzerinden de işlem yaptığını vurgulayan Baki, "Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderiliyor. Kandırıldıklarını tatile gittiklerinde öğreniyorlar" diye konuştu.

        DOLANDIRICILARIN ÜÇ AMACI

        Baki, sahte tatil sitelerinin başlıca üç amacı olduğunu belirterek, "Vatandaşların kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırılması, kimlik ve iletişim bilgilerinin ele geçirilerek ikinci el dolandırıcılıkta kullanılması, güvensiz bağlantılarla cihazlara zararlı yazılımların bulaştırılmasıyla vatandaşı tuzağa düşürüyorlar" dedi.

        'ŞOK FİYATLARA KARŞI TEMKİNLİ OLUNMALI'

        Tatil rezervasyonu yapacak vatandaşların bazı noktalara özellikle dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Muharrem Baki, "Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli. Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, 'booking-offers-tr.com' gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir. 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmamalı. Mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesinden işlem yapılmalı. Sosyal medya reklamlarındaki 'şok fiyatlar'a karşı temkinli olunmalı" diye konuştu.

        'DOLANDIRILDIYSANIZ BU ADIMLARI ATIN'

        Siber dolandırıcılığa maruz kalanların yapması gerekenleri sıralayan Baki, "Banka ile hemen iletişime geçilerek işlemin iptali talep edilmeli, kart bloke edilmeli. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapılmalı. Tüm belgeler, ödeme ekranları ve yazışmalar delil olarak saklanmalı. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı. Tatilin en pahalı kısmı, dolandırıldığınız andır. Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!

        Benzer Haberler

        Kumluca Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Kumluca Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Antalya'da hortum; seralar zarar gördü, evlerin çatısı uçtu
        Antalya'da hortum; seralar zarar gördü, evlerin çatısı uçtu
        Antalya'da Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu toplandı
        Antalya'da Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu toplandı
        Antalya'da oluşan hortum evlerin çatıları ile seralara zarar verdi
        Antalya'da oluşan hortum evlerin çatıları ile seralara zarar verdi
        Antalya'da Tazelenme Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Antalya'da Tazelenme Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Antalya'da Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu düzenlendi
        Antalya'da Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu düzenlendi