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        Sahilde atlı polisler devriyede

        ANTALYA'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde devriye gezip, güvenliği sağlayan atlı polis timleri, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:15
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        Sahilde atlı polisler devriyede
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        ANTALYA'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde devriye gezip, güvenliği sağlayan atlı polis timleri, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi görüyor. Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polisler, olaylara hızlı müdahalesiyle dikkati çekiyor. Komiser Berk İncekara, "Kalabalık ve toplumsal olaylara yakın müdahale alanlarında, atlarımız en az TOMA kadar etkili olabiliyor. Hem fiziksel hem psikolojik olarak kalabalıklar üzerinde ciddi etkileri var" dedi.

        Antalya'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde güvenliği sağlamak amacıyla atlı polis timleri devriye görevine başladı. Özellikle Konyaaltı Sahili'nde görev yapıp, asayiş olaylarına müdahale eden atlı polisler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sahilde devriye gezen atlar arasındaki anne- kız 'Babilon' ve 'Filika' isimli atlar, sahilde dikkatleri üzerlerine çekiyor. Atlı Polis Birliği'ndeki 12 at her gün yaklaşık 1 saat eğitimden geçerken, profesyonel binicileri eşliğinde görevlere hazırlanıyor. Kalabalık etkinliklerde, konserlerde ve bayram günlerinde aktif rol alan atlı polisler, atların güçlü sezgisi sayesinde olaylara daha hızlı müdahale edebiliyor. Antalya emniyetinin özel timi, hem yerli hem yabancı turistlere güvenli ve huzurlu bir ortam sunmayı amaçlıyor.

        'ATLARIN TOPLUMSAL OLAYLARDA CİDDİ ETKİSİ VAR'

        Özellikle sahil şeridinde yoğun görev yaptıklarını belirten Atlı Polis Grup Amirliği'nden Komiser Berk İncekara, “Antalya ilimiz, Türkiye'nin turizm başkenti olması dolayısıyla özellikle yaz aylarında ciddi nüfus yoğunluğu yaşıyor. Bu yoğunlukta halkın ve turistlerin güvenliği için yılın 12 ayı, 7 gün 24 saat görevdeyiz. Özellikle iç saha maçları, yılbaşı etkinlikleri, konserler ve sosyal-kültürel organizasyonlarda görev alıyoruz. Kalabalık ve toplumsal olaylara yakın müdahale alanlarında, atlarımız en az TOMA kadar etkili olabiliyor. Hem fiziksel hem psikolojik olarak kalabalıklar üzerinde ciddi etkileri var" dedi.

        ‘SAHİLDE GÖREV YAPTIĞIMIZDA VATANDAŞLAR GÜVENLİK KONUSUNDA ENDİŞE ETMİYOR’

        Görev esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandıklarını belirten İncekara, “Özellikle çocuklar, aileler ve turistler, bizlerle ve atlarımızla sıkça iletişim kuruyor. Sahilde görev yaptığımızda, vatandaşlar kişisel eşyalarını gönül rahatlığıyla bırakabiliyor, denize girerken güvenlik konusunda endişe etmiyorlar. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, yılbaşı gibi özel günlerde görevlerimiz daha da yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı.

        HER ATIN EĞİTİMİ KENDİNE ÖZGÜ

        İncekara, görev öncesi her ata verilen eğitimin farklı disiplinlerde olduğunu şu sözlerle ifade etti:

        “Verilen eğitimler, atın ve binicisinin görevine göre değişiyor. Bazı atlarımıza sportif yetenekleri ön planda tutularak eğitim verilirken, bazılarına devriye ve toplumsal olaylara müdahale odaklı eğitimler veriliyor. Günlük ortalama 1 saat süren eğitimler, atların görevlerine uygun şekilde planlanıyor. Atlarımızın beslenmesi ve sağlık bakımları da görev türüne ve fiziksel özelliklerine göre farklılık gösteriyor."

        'TEHLİKEYİ HİSSEDEBİLİYORLAR'

        Atlar ve binicileri arasında özel bir bağ oluştuğunu da belirten Komiser İncekara, “Bakıcılar aynı zamanda binicilik yapan profesyonel personelimizden oluşuyor. Atlarımız her gün aynı personeli gördüklerinden dolayı kendilerini güvende hissediyor ve aralarında zamanla güçlü bağ oluşuyor. Ruh halimizi anlayabiliyor, nasıl yaklaştığımızı hissedebiliyorlar. Atlar aynı zamanda oldukça güçlü sezgilere sahiptir. Müdahale edeceğimiz bazı olaylar meydana gelmeden dahi tehlikeyi hissedebiliyorlar. Görev esnasında dört çift göz ve dört çift kulak oluyoruz. Atlar da bizlerle birlikte polis gibi görev yapıyor. Doğada av hayvanı oldukları için dikkatleri yüksektir, bu da onların çevresel tehditleri bizden önce fark etmesini sağlıyor. Fiziksel yükseklik avantajları sayesinde kalabalık içinde şahısları tespit etmede de oldukça etkililer" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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