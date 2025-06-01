Sahilde atlı polisler devriyede

ANTALYA'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde devriye gezip, güvenliği sağlayan atlı polis timleri, vatandaşlardan ve turistlerden yoğun ilgi görüyor. Konyaaltı Sahili'nde görev yapan atlı polisler, olaylara hızlı müdahalesiyle dikkati çekiyor. Komiser Berk İncekara, "Kalabalık ve toplumsal olaylara yakın müdahale alanlarında, atlarımız en az TOMA kadar etkili olabiliyor. Hem fiziksel hem psikolojik olarak kalabalıklar üzerinde ciddi etkileri var" dedi.

Antalya'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde güvenliği sağlamak amacıyla atlı polis timleri devriye görevine başladı. Özellikle Konyaaltı Sahili'nde görev yapıp, asayiş olaylarına müdahale eden atlı polisler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sahilde devriye gezen atlar arasındaki anne- kız 'Babilon' ve 'Filika' isimli atlar, sahilde dikkatleri üzerlerine çekiyor. Atlı Polis Birliği'ndeki 12 at her gün yaklaşık 1 saat eğitimden geçerken, profesyonel binicileri eşliğinde görevlere hazırlanıyor. Kalabalık etkinliklerde, konserlerde ve bayram günlerinde aktif rol alan atlı polisler, atların güçlü sezgisi sayesinde olaylara daha hızlı müdahale edebiliyor. Antalya emniyetinin özel timi, hem yerli hem yabancı turistlere güvenli ve huzurlu bir ortam sunmayı amaçlıyor.

'ATLARIN TOPLUMSAL OLAYLARDA CİDDİ ETKİSİ VAR' Özellikle sahil şeridinde yoğun görev yaptıklarını belirten Atlı Polis Grup Amirliği'nden Komiser Berk İncekara, “Antalya ilimiz, Türkiye'nin turizm başkenti olması dolayısıyla özellikle yaz aylarında ciddi nüfus yoğunluğu yaşıyor. Bu yoğunlukta halkın ve turistlerin güvenliği için yılın 12 ayı, 7 gün 24 saat görevdeyiz. Özellikle iç saha maçları, yılbaşı etkinlikleri, konserler ve sosyal-kültürel organizasyonlarda görev alıyoruz. Kalabalık ve toplumsal olaylara yakın müdahale alanlarında, atlarımız en az TOMA kadar etkili olabiliyor. Hem fiziksel hem psikolojik olarak kalabalıklar üzerinde ciddi etkileri var" dedi. ‘SAHİLDE GÖREV YAPTIĞIMIZDA VATANDAŞLAR GÜVENLİK KONUSUNDA ENDİŞE ETMİYOR’ Görev esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandıklarını belirten İncekara, “Özellikle çocuklar, aileler ve turistler, bizlerle ve atlarımızla sıkça iletişim kuruyor. Sahilde görev yaptığımızda, vatandaşlar kişisel eşyalarını gönül rahatlığıyla bırakabiliyor, denize girerken güvenlik konusunda endişe etmiyorlar. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, yılbaşı gibi özel günlerde görevlerimiz daha da yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı.