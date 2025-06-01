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        Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırıya 6 tutuklama

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in (48) bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:16
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        Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırıya 6 tutuklama
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in (48) bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda 24 Mayıs’ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev, 28 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında, müsabakaların düzenlendiği salonun kapısında karın bölgesinden ve boğazından 2 bıçak darbesi aldı. Müsabakalar için salonda bulunan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Musayev, tedaviye alındı.

        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde; Araz Musayev'in salonun kapısı önünde beklediği sırada kendisine yaklaşan bir kişinin yumruk atması sonucu düşmesi, ardından yaşanan kargaşa yer aldı. Saldırıyla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        TAKSİYLE HAVALİMANINA GİTTİLER

        Musayev'in ifadesi doğrultusunda, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı Azer Hasanov, soruşturma kapsamında Kemer'de yakalandı. Diğer şüpheliler Özbekistan vatandaşları A.R., K.K., Eynullah Babazade ile Azerbaycan vatandaşları Muhammed İznauprvich Gaitaev, Fuad Babayev ve Rashad Salimov takibe alındı. Şüphelilerin bazılarının kiraladıkları araçla kaçtığı, araçla ilerlerken kıyafet değiştirdikleri belirlendi. Göynük Mahallesi'ndeki durağa gelerek taksiye binen şüphelilerin, Antalya Havalimanı'na gittiği tespit edildi.

        KIRMIZI BÜLTENLE RUSYA'DA YAKALANDI

        A.R. ve K.K., takip sonucu aynı gün Antalya Havalimanı'nda, Rusya'ya gittiği tespit edilen ve kırmızı bülten çıkarılan Eynullah Babazade ise Rusya'daki havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Eynullah Babazade, Rusya'ya giden Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekibi ve Interpol polisi ile teslim alınarak, Türkiye'ye getirildi.

        SAÇ SAKAL TIRAŞI OLMUŞLAR

        Antalya Havalimanı'nda uçuş bileti bulamayınca görünümlerini, kıyafetini değiştirip, saç sakal tıraşı olduktan sonra tekrar havalimanına gelen Fuad Babayev ve Rashad Salimov de olay günü yakalanarak, gözaltına alındı. Firari durumdaki Muhammed İznauprvich Gaitaev de ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Soruşturma kapsamında Vugar Asadov da gözaltına alındı.

        Şüphelilerden A.R. ve K.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Azer Hasanov, Eynullah Babazade, Muhammed İznauprvich Gaitaev, Fuad Babayev, Rashad Salimov ve Vugar Asadov, dün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'Örgütlü tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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