Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırıya 6 tutuklama (2)

Antalya'nın Kemer ilçesinde bıçaklandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'i, milli takım sporcuları ziyaret etti. Milli takım üyelerinin ziyaretinden mutlu olduğunu aktaran Araz Musayev, sağlığının iyi olduğunu, endişe etmediğini, saldırganların kısa süre içinde kanun önünde cezalandırılacağını söyledi. Musayev, sporcuları tebrik ederek takıma başarılar diledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.