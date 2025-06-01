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        Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırıya 6 tutuklama (2)

        SPORCULARHASTANEDE ZİYARET ETTİAntalya'nın Kemer ilçesinde bıçaklandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'i, milli takım sporcuları ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:11 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:15
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        Azerbaycanlı federasyon başkanına bıçaklı saldırıya 6 tutuklama (2)
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        SPORCULARHASTANEDE ZİYARET ETTİ

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bıçaklandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'i, milli takım sporcuları ziyaret etti. Milli takım üyelerinin ziyaretinden mutlu olduğunu aktaran Araz Musayev, sağlığının iyi olduğunu, endişe etmediğini, saldırganların kısa süre içinde kanun önünde cezalandırılacağını söyledi. Musayev, sporcuları tebrik ederek takıma başarılar diledi.

        Araz Musayev'in yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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