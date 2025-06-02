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        Yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene 63 bin 82 lira ceza

        GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta, kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:40
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        Yetkisiz, hijyensiz kıyma çekene 63 bin 82 lira ceza
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        GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta, kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor" dedi.

        Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı döneminde kesilen hayvanlardan uygunsuz yerlerde ve hijyenik olmayan koşullarda kıyma çekenlerin, vatandaşın sağlığı ile oynadığını dile getirdi. Mahalle aralarında, seyyar ya da sabit olarak ilgisiz kişiler tarafından, sağlık ve hijyen koşulları hiçe sayılarak, kıyma çekimi yapılmasının uygun olmadığını vurgulayan Manavoğlu, temizlik kurallarının ihmal edilmesinin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi.

        Manavoğlu, kurban etini düşük maliyetle kıymaya dönüştürmek isteyenlerin aylarca depo ve bodrumlarda bekletilmiş, bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmamış makinelerle, açık ortamda kaçak olarak et işleyenleri tercih etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kurban etlerinin parçalanması, muhafazası, kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılmasının zorunlu olduğuna değinen Manavoğlu, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerini kasap dükkanlarında yapması yönünde uyarıda bulundu.

        Geçen yıllarda 'merdiven altı' olarak tabir edilen yerlerde nalbur, berber gibi farklı iş kollarındaki kişiler ile makinesi olan herhangi birinin sokak aralarında kıyma çekim işlemi yapmasına sıkça rastlandığını anlatan Manavoğlu, "İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında, yetkisi olmayan kişiye 21 bin 6 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor" dedi.

        Cezaların şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ile belediye ekipleri tarafından uygulandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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