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        Depremden kaçarken elindeki bardağı bırakmadı

        AKDENİZ'de dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir işletmede sohbet eden 2 kişiden birinin, deprem anında kaçmaya çalışırken elindeki bardağı bırakmaması dikkati çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:36
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        Depremden kaçarken elindeki bardağı bırakmadı
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        AKDENİZ'de dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir işletmede sohbet eden 2 kişiden birinin, deprem anında kaçmaya çalışırken elindeki bardağı bırakmaması dikkati çekti.

        Akdeniz’de, dün saat 17.31’de Antalya’nın Alanya ilçesinin 14,98 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe neden olan deprem, ilçenin Avsallar Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, biri ayakta 2 kişinin sohbet ettikleri sırada sarsıntının başladığı ve koşarak dışarı çıktıkları görüldü. Ayaktaki kişinin kaçarken elindeki içecek bulunan bardağı bırakmaması dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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