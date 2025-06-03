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        Fenalaşıp araçtan indi, uzandığı yerde öldü

        ANTALYA'da evine giderken fenalaşınca aracından inip, ön tekerin yanına uzanan Şükrü Çetin (46), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:30
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        Fenalaşıp araçtan indi, uzandığı yerde öldü
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        ANTALYA'da evine giderken fenalaşınca aracından inip, ön tekerin yanına uzanan Şükrü Çetin (46), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Yiğitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Balıkçılık işiyle uğraşan Şükrü Çetin, 07 GMY 25 plakalı kamyonetiyle evine giderken fenalaşınca aracı yol kenarına park edip indi. Sağ ön tekerin olduğu yere uzanıp, bir süre bekleyen Çetin'i gören komşuları, durumu ailesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Şükrü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şükrü Çetin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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