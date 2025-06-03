Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da tatil yapan Jason Statham'dan 'Geri dönmek harika' paylaşımı

        İNGİLİZ aktör Jason Statham, Antalya'nın Serik ilçesinde 1 hafta tatil yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da tatil yapan Jason Statham'dan 'Geri dönmek harika' paylaşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İNGİLİZ aktör Jason Statham, Antalya'nın Serik ilçesinde 1 hafta tatil yaptı. Tatilinin ardından kentten ayrılan Statham, sosyal medyadan 'Geri dönmek harika' paylaşımı yaptı.

        İngiliz oyuncu Jason Statham, tatil için Serik'e bağlı Belek turizm merkezine geldi. Statham, Hollywood yönetmeni Guy Ritchie'nin büyük bölümü Antalya'da çekilen 'Servet Operasyonu' filminde başrol oynadığı dönemde olduğu gibi Regnum Carya Otel'de konakladı. Jason Statham, 1 haftalık tatilinde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Geri dönmek harika. Bu yeri seviyoruz' sözleriyle paylaştı. Jason Statham'ın, tatilinin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi. Jason Statham ve eşi Rosie Huntington Whiteley ile Regnum Hotel's Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ve eşi Paola Mainella Öztürk de birlikte fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Fenalaşıp araçtan indi, uzandığı yerde öldü
        Fenalaşıp araçtan indi, uzandığı yerde öldü
        Ayının kovanları parçaladığı anlar kamerada
        Ayının kovanları parçaladığı anlar kamerada
        Antalya'da arı kovanına saldıran ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Antalya'da arı kovanına saldıran ayı güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kumluca'da zemin etüdü incelenecek
        Kumluca'da zemin etüdü incelenecek
        Antalya'da Kızıldeniz göçmeni istilacı türlerin yayılımı görüntülendi
        Antalya'da Kızıldeniz göçmeni istilacı türlerin yayılımı görüntülendi