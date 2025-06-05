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        Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

        AKDENİZ'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 07:54 Güncelleme: 05.06.2025 - 07:55
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        Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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        AKDENİZ’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin 38,62 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.32’de meydana geldi. Yerin 67,26 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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