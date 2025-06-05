Yakınlarını karşılamak için gittikleri cezaevi önünde halay çektiler

İNFAZ düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, Antalya S Tipi Cezaevi önünde duygusal ve renkli anlar yaşandı. Binlerce mahkumun tahliye edilmesini öngören yasa kapsamında yakınlarını karşılamak isteyen aileler cezaevi önünde halay çekti.

Kamuoyunda 10’uncu yargı paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinde tahliyeler başladı. Yasa değişikliği sonrası tahliye olacak yakınlarını karşılamak isteyen yüzlerce kişi, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Cezaevi girişine çıkan her araç heyecanla izlendi, kalabalık zaman zaman alkış tuttu, halay çekti. Bazı vatandaşlar araçlarının bagajında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı, bazıları çocuklarıyla birlikte cezaevi duvarı önünde geceyi geçirdi.

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ, KURBAN KESECEĞİM'

Annesinin tahliyesini bekleyen Erhan Gümüş (36), dört yıldır her ay açık görüş için cezaevine geldiğini belirterek şunları söyledi: