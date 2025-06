'Kurban etini hemen poşetlemeyin'

TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban etinin doğru muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, “Kesilen etleri hemen poşetlere doldurup dolaba koymak büyük hata, zehirlenmeye kadar gider" dedi.

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etlerinin doğru muhafaza edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Osman Yardımcı, “Etin sıcaklığı ve poşetin havasızlığı birleşince et yanıyor, yeşeriyor ve bu durum insanı zehirlenmeye kadar götürebilir" dedi. Etin kesildikten sonra serin ve hava alan bir yerde sini veya tepsiye yayılması gerektiğini ifade eden Yardımcı, “Etler üst üste gelmeyecek şekilde 2-3 saatte bir ters düz edilmeli. Bunun yapılmasındaki en büyük fayda üzerindeki bakterileri atması ve eti yumuşak yapması" diye konuştu.

İmkanı olan vatandaşların etlerini kasapların dolaplarında bekletebileceğini belirten Yardımcı, “Etler ters düz edildikten sonra kasalara konularak dolaba yerleştirilmeli. İmkanı olan vatandaşlarımız, etleri 1 günlüğüne kasabın dolabında dinlendirebilir" ifadelerini kullandı.

'POŞETTE DEĞİL, AÇIK KAPTA SAKLAYIN'