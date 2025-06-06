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        Yaşam parkında ramazanda doğan 'Şeker, bu bayram ziyaretçilerini bekliyor

        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda Ramazan Bayramı'nda dünyaya gelen midilli cinsi at 'Şeker, bu bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:51 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:51
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        Yaşam parkında ramazanda doğan 'Şeker, bu bayram ziyaretçilerini bekliyor
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        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı’nda Ramazan Bayramı’nda dünyaya gelen midilli cinsi at ‘Şeker, bu bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Veteriner hekim Damla Atay, 2 aylık bakım süreci ile birlikte ‘Şeker’in sağlıklı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda görev yapan veteriner hekim Damla Atay, midilli atlarının ailesine geçen Ramazan Bayramı’nda yeni bir bireyin katıldığını söyledi. Atay, “Geçen Ramazan Bayramı sabahı doğumu gerçekleşmişti. Hala annesinden süt emmeye devam ediyor ve yem yemeye de yavaş yavaş başladı. Gelişimini görmek için de tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi. Atay, atın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

        ADI BAYRAMDAN ESİNLENEREK ‘ŞEKER’ OLDU

        Yeni doğan midillinin adının doğduğu zamana ithafen ‘Şeker’ konulduğunu belirten Atay, “Geçen bayram dünyaya geldiği için ismi ‘Şeker’ oldu. Bu bayram da annesi ve babasıyla birlikte ayrı bölümümüzde ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

        Doğum sonrası bakıma dair bilgi veren Damla Atay, “Doğumdan sonraki 2 aylık süreçte baharın da gelişiyle birlikte yelelerinin bakımı, kuyruk bakımı, tıraşları yapıldı, beslenmeleri gayet yerinde. Parazit uygulamaları tamamlandı, yavaş yavaş yem yemeye alıştı. Şu an gayet sağlıklı şekilde büyüyor" diye konuştu.

        Yeni doğan atın sosyal adaptasyon süreci için diğer hayvanlardan ayrı bir alana alındığını kaydeden Atay, “Anne, baba ve çocuk olarak özel bir bölüme yerleştirildiler. Bu şekilde hem birbirlerine alışma süreçleri daha sağlıklı ilerliyor hem de daha rahat ve stressiz şekilde yaşamlarına devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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