Antalya'da kurban kesim manzaraları; çocuklar da izledi

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek üzere belediyeler tarafından belirlenen kesim alanlarına akın etti. Bazı yerlerde kesim işlemlerini çocuklar da izledi.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından belirlenen kurban kesim alanlarında bayram namazının ardından yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar sırayla kurbanlarını kestirdi. Kesim sırası bekleyen büyükbaş hayvanların başına bez parçaları ve çuvallar geçirildiği görüldü. Kesim işleminin ardından kurban etlerini parçalara ayıran vatandaşlar, doğrama işlemini de kendileri yaptı. Kurbanlıkların kaçma ihtimaline karşı, kesim yerlerinde oluşturulan yakalama timleri hazır bekletildi. Çocukların da aileleriyle birlikte kesim alanında bulunduğu görüldü. Bazı çocukların, kurbanlık hayvanların kesim anını izlerken, yüzlerini çevirmeleri dikkati çekti.

Kepez ilçesindeki Dokuma Kapalı Pazar Yeri'nde çok sayıda vatandaş kurban kesti. Alanda özellikle küçükbaşlara yoğun ilgi olduğu görüldü. Büyükbaş kesim alanındaki zemin ise kesilen hayvanların kanı nedeniyle kırmızıya dönüştü. Görevliler, su ile yerleri sürekli temizledi.