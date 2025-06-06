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        Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu

        KURBAN Bayramı tatilinin ilk gününde deniz kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:25
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        Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu
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        KURBAN Bayramı tatilinin ilk gününde deniz kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Kurban Bayramı tatilinde Antalya sahillerinde, park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 24,4 derece, nem oranının yüzde 46'ya ulaştığı kentte, yerli ve yabancı tatilciler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti, kimi ise şemsiyelerin altında manzaranın keyfini sürdü.

        Ailesiyle birlikte gelenler sahil bandındaki yeşilliklerde piknik yaptı. Denizin keyfini yine en çok çocuklar çıkardı. Tatilcilerin yanı sıra, kurban kesen Antalyalılar da öğleden sonra soluğu sahilde aldı. Sahildeki yoğunluk varyant seyir terasından görüntülendi.

        Ailesiyle bayramı Antalya'da geçiren Ayşenur Dönmez, “Antalya'da hava çok sıcak. Biz de serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne geldik. Antalya şu an çok kalabalık. Türk’ten çok turist var. Denizde çocuklarımızı serinletiyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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