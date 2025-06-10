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        Kaynak yaparken akıma kapıldı; 9 gün sonra öldü

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya çalışırken, akıma kapılıp 4 metreden düşen Mehmet Ali Güner (45), hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:10
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        Kaynak yaparken akıma kapıldı; 9 gün sonra öldü
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya çalışırken, akıma kapılıp 4 metreden düşen Mehmet Ali Güner (45), hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Güner'in düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 1 Haziran'da, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın dış cephesinde yük asansörü kurmak için çalışmaya başlayan Mehmet Ali Güner, birinci kattaki iki balkon arasına metal platform yerleştirdi. Demir kaynağı yapmaya hazırlanan Güner, akıma kapılıp yaklaşık 4 metreden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner'in boynunda kırık belirlendi. Buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım servisine alınan Mehmet Ali Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

        Öte yandan, Mehmet Ali Güner'in düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki balkon arasına yerleştirdiği metal platformda kaynak yapmaya hazırlanan Güner'in akıma kapılması ve çevredekilerin o an yaşadığı panik yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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