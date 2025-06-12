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        Otelin bodrum katında çıkan yangında yüzlerce turist tahliye edildi

        ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki 8 katlı otelin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:55
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        Otelin bodrum katında çıkan yangında yüzlerce turist tahliye edildi
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki 8 katlı otelin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan yüzlerce turist, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. 2 turist ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Alanya ilçesi Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 5 yıldızlı otelde gece saatlerinde yangın çıktı. Otelin bodrum katındaki hamam ve sauna bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 10 itfaiye aracı yangın bölgesine sevk edilirken Alanya Belediyesi'ne bağlı sulama tankerleri de çalışmalara destek verdi.

        Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda kalan yüzlerce turist, itfaiye ekipleri ve otel personelinin koordineli çalışmasıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ederken, rahatsızlanan 2 turist ise hastaneye kaldırıldı.

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri bir yandan soğutma çalışması yaparken, diğer yandan otel odalarında mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Bazı turistler de minibüs ve otobüslerle çevredeki otellere nakledildi.

        Yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlatıldı.

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