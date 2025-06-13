İşitme engelli Nihal'in katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2023 yılında kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i (24) öldürmekle suçlanan işitme engelli Mehmet Basık'a (26), 'Kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Başak G. ise beraat etti.

Serik'te oturan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

GÖRÜNTÜLER SONRASI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Mehmet Basık, 2023 yılının Ekim ayında Serik'e gelip, Nihal Babayiğit ile buluştu. Bu tarihten sonra Babayiğit'ten haber alınamadı. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; geçen yıl 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın, Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu gösterdiği anlar yer aldı. Aile, bu video ve fotoğraflar sonrası Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, geçen yıl 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, işlemlerinin ardından tutuklandı.

KEMİKLER NİHAL'E AİT ÇIKTI Olayla ilgili soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık'ın dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen işitme engelli Başak G. de Batman'da polis tarafından gözaltına alındı. Serik'e getirilerek 'Kasten öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Başak G., adli kontrol şartıyla salıverildi. Mehmet Basık'ın, Cumhuriyet savcısının talimatıyla cezaevinden getirilerek yaptırılan yer göstermesi sonucu Serik- Belek yolu Eminceler mevkisinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında yapılan aramada kemikler bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda kemiklerin, Nihal Babayiğit'e ait olduğu tespit edildi. AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ Olayla ilgili hazırlanan iddianamede; sanık Mehmet Basık'ın, Serik'e gelerek Eminceler Mahallesi yol kenarında Nihal Babayiğit'le buluştuğu, yaşanan tartışma üzerine yanında getirdiği bıçakla kadını öldürdüğü belirtilerek, 'Kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu; diğer sanık Başak G.'e ise 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.