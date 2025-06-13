Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi sonrası Akdeniz'le buluştu

ANTALYA'da ağır yaralanan bulunan ve kabuğunda derin kesikler oluşan deniz kaplumbağası, 9 günlük yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuştu. 'Kahin' adı verilen kaplumbağa, Manavgat Sorgun Boğaz Sahili'nde Akdeniz'e bırakıldı.

Konyaaltı Sahili'nde 5 Haziran'da ağır yaralı bulunan Caretta caretta türü deniz kaplumbağası, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Termessos Milli Parklar Şefliği ile ortaklaşa yürütülen acil müdahale sürecinin ardından Manavgat DEKAFOK Deniz Kaplumbağası İlk Yardım ve Bakım Ünitesi'ne götürüldü. Burada yapılan detaylı incelemelerin ardından Side Apollon Veteriner Kliniği'nde operasyon geçiren deniz kaplumbağası, enfekte olmuş yaraları antibiyotiklerle temizlenerek, titanyum tellerle desteklenen özel bir tedaviyle sağlığına kavuşturuldu.

KAHİN İÇİN ETKİNLİK

'Kahin' ismi verilen ve tedavisinin ardından 6 gün süreyle DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği'nin Deniz Kaplumbağası İlk Yardım ve Bakım Ünitesi'nde gözlem altında tutulan deniz kaplumbağası, veteriner hekim Mehmet Yüksel'in gözetiminde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kamu ve özel sektör temsilcileri ile 100 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle bugün Akdeniz'in mavi sularıyla yeniden buluştu.