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        Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi sonrası Akdeniz'le buluştu

        ANTALYA'da ağır yaralanan bulunan ve kabuğunda derin kesikler oluşan deniz kaplumbağası, 9 günlük yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:25
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        Yaralı bulunan deniz kaplumbağası tedavi sonrası Akdeniz'le buluştu
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        ANTALYA'da ağır yaralanan bulunan ve kabuğunda derin kesikler oluşan deniz kaplumbağası, 9 günlük yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuştu. 'Kahin' adı verilen kaplumbağa, Manavgat Sorgun Boğaz Sahili'nde Akdeniz'e bırakıldı.

        Konyaaltı Sahili'nde 5 Haziran'da ağır yaralı bulunan Caretta caretta türü deniz kaplumbağası, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Termessos Milli Parklar Şefliği ile ortaklaşa yürütülen acil müdahale sürecinin ardından Manavgat DEKAFOK Deniz Kaplumbağası İlk Yardım ve Bakım Ünitesi'ne götürüldü. Burada yapılan detaylı incelemelerin ardından Side Apollon Veteriner Kliniği'nde operasyon geçiren deniz kaplumbağası, enfekte olmuş yaraları antibiyotiklerle temizlenerek, titanyum tellerle desteklenen özel bir tedaviyle sağlığına kavuşturuldu.

        KAHİN İÇİN ETKİNLİK

        'Kahin' ismi verilen ve tedavisinin ardından 6 gün süreyle DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği'nin Deniz Kaplumbağası İlk Yardım ve Bakım Ünitesi'nde gözlem altında tutulan deniz kaplumbağası, veteriner hekim Mehmet Yüksel'in gözetiminde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kamu ve özel sektör temsilcileri ile 100 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle bugün Akdeniz'in mavi sularıyla yeniden buluştu.

        BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ EDİLEN İLK KAPLUMBAĞA

        DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, Kahin'in dernek için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Kahin, merkezimizde oluşturduğumuz bakım ünitesinde tedavi edilen ilk kaplumbağa olması dolayısıyla bizim için çok değerli. Onun iyileşmesini görmek, bize büyük mutluluk ve motivasyon verdi" dedi. Veteriner hekim Mehmet Yüksel de Kahin'in yaralarının oldukça ciddi olduğunu belirterek, özel tedavi sayesinde umut vadeden iyileşme süreci geçirdiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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