Otobüsünde unutulan 10 bin liranın bulunduğu çantayı yetkililere teslim etti

ANTALYA'da şehir içi özel halk otobüsü şoförü Halil Ay (52), otobüsünde unutulan ve içerisinden 10 bin TL çıkan çantayı yetkililere teslim etti. Halil Ay, "Halka hizmet ediyoruz. Otobüsümüze binen insanların can güvenliği nasıl bize emanetse unuttukları eşyalar da bize emanettir" dedi. Çantanın sahibi aranıyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde Güzeloba Halk Plajı önünden hareket ederek Hurma Mahallesi'ne, oradan da aynı istikametin tersine dönüş yapan GCK76A sefer numaralı halk otobüsünde meydana geldi. Son durağa yaklaşan halk otobüsü şoförü Halil Ay'a yolculardan biri, arka koltukta çanta unutulduğunu söyledi. Şoför Ay, çantayı aldıktan sonra son durağa giderken durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'deki yetkililere bildirdi ve gelip çantayı teslim almalarını söyledi. Kısa sürede otobüsün olduğu noktaya gelen yetkililer, Halil Ay'dan çantayı alıp açtıklarında içerisinden 10 bin TL nakit ve kişisel eşyalar olduğunu gördü. Halil Ay, çantayı ve içerisinden çıkan parayı yetkililere teslim ettiği anı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Ulaşım A.Ş. yetkilileri, parayı aldıktan sonra sahibinin bulunması için beklemeye geçti.