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        Antalya'da yabancıların 'aile mezarlığı' ilgisi

        SON yıllarda farklı ülkelerden insanların yerleşip yaşamlarını sürdürdüğü Antalya'da hızla artan yabancı nüfusu, mezarlıklarda defnedilen gayrimüslim sayısını artırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:35
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        Antalya'da yabancıların 'aile mezarlığı' ilgisi
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        SON yıllarda farklı ülkelerden insanların yerleşip yaşamlarını sürdürdüğü Antalya'da hızla artan yabancı nüfusu, mezarlıklarda defnedilen gayrimüslim sayısını artırdı. Geçen yıl 190 yabancı uyruklunun defnedildiği Antalya'da bu yıl 79 defin yapıldı. 60 yabancının aile mezarlığı satın aldığı kentte, tahsis işlemlerinin 7'si bu yıl yapıldı.

        Antalya'nın 19 ilçesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı mezarlıklar arasında gayrimüslimlerin defnedildiği 10 mezar alanı yer alıyor. Yabancılar çoğunlukla kent merkezindeki Kurşunlu Mezarlığı, Alanya ve Manavgat'taki mezarlıkta defnediliyor. Kentte, geçen yıl 190, bu yıl 79 yabancı uyruklunun defni gerçekleştirildi. Defnedilenler arasında Alman, Rus ve Ukraynalılar çoğunlukta yer aldı.

        Kentte yaşayan yabancıların son dönemde aile mezarlığına ilgisi arttı. Kentte geçen yıl 15, bu yıl 7 yabancı aile mezarlığı tahsis edildi. Aile mezarlığı satın alanların çoğunluğunun Almanlardan oluştuğu kaydedildi. Mezarlıklarda bugüne kadar yabancıya satılan aile mezarlığı sayısının ise 60 olduğu öğrenildi. Kurşunlu Mezarlığı'nda çift kişilik 108 bin lira, 4 kişilik mezarlık ise 216 bin liradan satılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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