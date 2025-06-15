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        Antalya'da LGS heyecanı; çocuklar salonda, aileler dışarda terledi

        ANTALYA'da da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:19
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        Antalya'da LGS heyecanı; çocuklar salonda, aileler dışarda terledi
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        ANTALYA'da da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı yaşandı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler ise okulun önünde Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS-2025 sınavı için Antalya'da adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumuna giren öğrenciler, görevlilerin kontrollerinin ardından salonlara alındı. Okuldan uzaklaşan aileler, yakınlarda bulunan parklara gitti, kimi ise okulun önünde bekledi. Heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen anne babalardan bazıları kaldırımlara otururken, bazıları ise Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girmek için gelen bir öğrenci ise evrakı eksik olduğu için sınava alınmadı.

        Öğrenciler ilk oturumda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soruya 75 dakikada yanıt verdi. Öğrenciler 45 dakikalık arada dinlendikten sonra 11.30'da ikinci oturum girdi. Bu oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süre verildi.

        'ELİMDEN GELSE OĞLUMUN ADINA BEN GİRERİM'

        Oğlunun sınava gireceği okula 1 saat önce geldiklerini belirten Hüsniye Kutlu, “Geceden beri dua okumaya devam ediyoruz. Çok emek verdiler. Biz aileler de emek verdik. Onlarla birlikte biz de sınava giriyoruz. Elimden gelse oğlumun adına ben sınava girerim. Ben sakin davranmaya çalıştım. Eğer ben sakin olmasaydım oda çok heyecanlanırdı. Okula gelince biraz heyecanlandı. En az 1 saat önceden geldik. O gelme ve gitme stresini yaşamadık" diye konuştu.

        AİLELER HEYECANLA BEKLEDİ

        Haftaya da kızının üniversite sınavına gireceğini kaydeden Latife Keskin, “Heyecanlıyız ama lise her şeyin başı ya da sonu değil. Rahat olmasını istiyoruz. Umarım gönlüne göre bir sınav olur. Haftaya da kızım üniversite sınavına girecek. Bu sene sınav senemiz. İkisi için de öncelikle sağlık diliyorum. Hangi işi yaparken mutlu olacaklar ise o işi yapsınlar istiyorum. İnsan evladı için her şeyi yapar. Biz de burada bekliyoruz, hiç dert değil" dedi.

        MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 LGS'ye toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuruda bulundu. MEB tarafından resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılan merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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