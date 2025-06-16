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        'Halkın kıyıları kullanım hakkı engellenemez'

        HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Antalya Şube Başkanı Serter Kocababa, halkın kıyıları kullanım hakkının engellenemeyeceğini belirterek, "Kıyılar halkındır, işletmeler geçişi engelleyemez.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:55
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        'Halkın kıyıları kullanım hakkı engellenemez'
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        HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Antalya Şube Başkanı Serter Kocababa, halkın kıyıları kullanım hakkının engellenemeyeceğini belirterek, "Kıyılar halkındır, işletmeler geçişi engelleyemez. Vatandaş anayasal hakkını bilmeli, şikayet etmeli" dedi.

        HKMO Antalya Şube Başkanı Serter Kocababa, kıyıların tarih boyunca insanların ortak kullanımına açık alanlar olduğuna dikkati çekti. Zamanında kıyılar ticaret alanı olarak kullanılırken günümüzde yoğun olarak turizm amaçlı değerlendirildiğini aktaran Kocababa, "Ancak bu yoğunluk kimi zaman anayasa ve yasalara aykırı uygulamalara neden olabiliyor" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43'üncü maddesini hatırlatan Kocababa, "Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılardan yararlanma öncelikle halkın geçişine kapatılamaz. Herkesin eşit ve serbest olarak kullanabileceği bir haktır. Bu alanlar hiçbir şekilde özel kişi ya da işletmeler tarafından halkın kullanımına kapatılamaz. Ancak Antalya'da bazı kıyı alanlarında vatandaşların geçişinin engellendiğine dair şikayetler alıyoruz" diye konuştu.

        İHLAL BELGELENMELİ, İLGİLİ KURUMLARA İLETİLMELİ

        Vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştığında izlemesi gereken yolları anlatan Kocababa, "İlk etapta ilçe belediyelerine başvurulmalı. Yeterli sonuç alınamazsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ya da kaymakamlıklara müracaat edilmeli. Ancak en önemli adım, ihlalin fotoğrafla belgelenmesi ve ilgili kuruma iletilmesidir" dedi.

        Bir vatandaşın sahile gittiğinde 'Burada yüzemezsiniz' ya da 'Eşyalarınızı toplayın' gibi uyarılarla karşılaşması halinde ne yapması gerektiğini açıklayan Kocababa, "Vatandaş, kıyıların anayasa ve kıyı kanunu kapsamında kamuya ait olduğunu işletmeye belirtmeli. Şezlongları kullanmak zorunda değildir ama kıyının her alanında bulunma hakkı vardır. İşletme ısrar ederse, durumu belgeleyerek yasal şikayet yollarını izlemelidir" diye konuştu.

        KIYI ÇALIŞTAYI YOLDA

        Kocababa, kıyı işgalleriyle ilgili daha kapsamlı bir değerlendirme yapacaklarını da duyurdu. Haziran sonu veya temmuz başında bir çalıştay düzenlemeyi planladıklarını belirten Kocababa, "Çalıştayımızda Kıyı Kanunu'yla ilgili yasal boşluklar, uygulama zafiyetleri ve idarelerin yetki ve sorumlulukları masaya yatırılacak. Yalnızca odamız değil; akademisyenler, hukukçular, şehir plancıları ve devlet kurumlarından temsilciler de bu çalışmada yer alacak. Çalıştayın çıktıları kamuoyuyla ve ilgili makamlarla paylaşılacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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