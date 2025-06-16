Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye'de 1500 hasta kalp bekliyor

        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de 1500 hasta kalp bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde yılın ilk 6 ayında 7 kalp nakli yapıldı. AÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Türkay, "Sağlık Bakanlığımızın şu anki listesinde kalp bekleyen hasta sayısı ortalama 1500 iken, merkezimizde 400'e yakın hasta beklemekte" dedi.

        Antalya'da kurulduğu günden bugüne 7 bine yakın organ nakli ile birçok insana yeni hayat şansı sunulan AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde, geçen yıllara göre kalp nakil sayısında rekor artış yaşanıyor. Son dönemde duyarlılığının artması ve yapılan nakillerle hayatların kurtulması, farkındalığın artmasını sağlıyor. Artan organ bağışı, son dönemde kalp nakillerinde de artış getirdi. Türkiye geneli verilerine göre bu yıl 6 aylık dönemde 20 kalp nakli yapılırken, bunlardan 7'si Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşti.

        KALP YETMEZİ HASTA SAYISI 1 MİLYONU AŞIYOR

        Kalp nakli programının ilk olarak 1998 yılında başladığını açıklayan AÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Türkay, takip eden süreçte bugüne kadar yapılan kalp nakli sayısının 131'e ulaştığını söyledi. Yılda ortalama 7- 8 kalp nakli uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Türkay, "Halbuki kalp yetmezliği dünyanın en önemli hastalıklarından ya da ölüme neden olan hastalıklarından biri. Ülkemizde şu anda 800 bin ile 1 milyon 200 bin arasında kalp yetmezliği hastası var. Sağlık Bakanlığımızın şu anki listesinde kalp bekleyen hasta sayısı ortalama 1500 iken merkezimizde 400'e yakın hasta beklemekte" diye konuştu.

        931 BEYİN ÖLÜMÜNDEN 200'Ü ORGAN BAĞIŞLADI

        Türkiye’de yılda 40- 45 hastaya kalp nakli yapılabildiğini dile getiren Prof. Dr. Cengiz Türkay, "Medyada organ bağışına yönelik dikkati çekmelerin ardından bu sayının daha da artacağını, önümüzdeki yıllar içinde göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü ilk 6 ayda, 1 yılda yaptığımız 7- 8 kalp naklinin sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Halkımızı organ bağışı konusunda daha da bilgilendirmeye ve konuya dikkati çekmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü 2025 yılında bildirilen 931 civarında beyin ölümünden ancak ortalama 200'e yakını organ bağışı için onay vermiş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın son dönemde ambulans uçakla veya helikopterle organ getirilmesine verdiği destek ve merkezimizin de bu konuda ayrıntılı hazırlıklar içerisinde var olmaya devam etmesi, önümüzdeki süreçte kalp nakli konusunda bizi çok daha fazla hastaya tedavi vereceğimiz yönünde umutlandırmakta" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Sulama kanalında felaket! Baba ve 2 kızı öldü!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Önce şampanya sonra silahlar patladı!
        Önce şampanya sonra silahlar patladı!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?

        Benzer Haberler

        'Halkın kıyıları kullanım hakkı engellenemez'
        'Halkın kıyıları kullanım hakkı engellenemez'
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 etabı
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 etabı
        Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 etabı
        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 etabı
        Konya'dan Antalya'ya tatile gelen lise öğrencisi denizde boğuldu
        Konya'dan Antalya'ya tatile gelen lise öğrencisi denizde boğuldu
        Antalya'da sahildeki kayalıkta otururken üzerine skuter düşen çocuk yaralan...
        Antalya'da sahildeki kayalıkta otururken üzerine skuter düşen çocuk yaralan...