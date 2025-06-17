Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Uydu izleme cihazı takılan 2 deniz kaplumbağası denize salındı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 yetişkin deniz kaplumbağası, uydu izleme cihazı takılarak denize salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uydu izleme cihazı takılan 2 deniz kaplumbağası denize salındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 yetişkin deniz kaplumbağası, uydu izleme cihazı takılarak denize salındı. Kaplumbağaların göç yolları ve denizel habitatları takip edilerek, koruma stratejilerine yönelik planlama yapılacak.

        Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve özel bir firmanın iş birliğiyle sürdürülen Miner Turtle Projesi kapsamında Kızılot Sahili'nde kurulan Doğa İzleme Merkezi, kaplumbağaların yaşam alanlarının korunması ve bilimsel verilerin toplanması için çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında başlatılan proje doğrultusunda bugüne kadar 200'den fazla bilim insanı ve gönüllü, sahada gözlem ve koruma faaliyetlerine katıldı. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle özel firma tarafından sağlanan uydu izleme cihazı takılan 2 yetişkin deniz kaplumbağası suya salındı. Etkinliğe, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, EKAD ve TÜPRAG gönüllüleri ile öğrenciler katıldı.

        STRATEJİK ÖNEME SAHİP

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, biyolojik çeşitliliğin ülkelerin en stratejik kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir yönetimi için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini anlatan Terzioğlu, 2013 yılında başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi'nin tamamlanarak tüm verilerin Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na aktarıldığını söyledi. Terzioğlu, tür koruma eylem planları çerçevesinde bugüne kadar 103 türün korunmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü belirtti. Deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaların Türkiye genelinde belirlenen 20 yuvalama alanında sürdürüldüğünü dile getiren Terzioğlu, bu alanların 14'ünün Tarım ve Orman Bakanlığı, 6'sının ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordineli şekilde korunduğunu söyledi.

        TOPLAM 760 BİN 424 KAPLUMBAĞA UĞURLANDI

        Terzioğlu, deniz kaplumbağalarının doğdukları sahillere yıllar sonra geri döndüklerini, dolayısıyla yuvalama alanlarının korunmasının türün devamlılığı açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti. Deniz kaplumbağalarına uydu takip cihazı takılarak göç yollarının detaylı inceleneceğini belirten Terzioğlu, "2024 yılı itibarıyla 568 bin 904 caretta caretta ve 191 bin 520 chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 760 bin 424 deniz kaplumbağası denize uğurlandı. Bu rakamlar koruma faaliyetlerinin başarısını ortaya koyuyor. Deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik rehabilitasyon çalışmaları da sürüyor. Hatay, Mersin, Muğla, İstanbul ve Çanakkale'de 5 rehabilitasyon merkezi var. Bu merkezlere ilave olarak Belek bölgesinde yeni bir rehabilitasyon merkezi açılması için çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

        BİLİMSEL İZLEME VE GÖNÜLLÜ KATILIM

        EKAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Onur Candan da uydu takip cihazı verileriyle kaplumbağaların doğal habitatlarının belirlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların genişletildiğini belirtti. Projeye destek veren firmanın Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürü Jale Şakıyan Ateş de bugüne kadar 2 bin 500 yuvanın koruma altına alındığını ve 100 bine yakın kaplumbağanın denizle buluşturulduğunu ifade etti.

        ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLER SAHADA

        Proje kapsamında Türkiye ve Avrupa'dan gelen yaklaşık 45 gönüllü, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik saha çalışmalarında görev aldı. Proje sayesinde farklı kültürlerden bireylerin ortak bir çevre bilinci oluşturduğunu belirten Fransız gönüllü Matthieu Faverolle, çalışmaların doğaya, sosyal etkileşime katkı sağladığını ifade etti. Etkinlik kapsamında deniz kaplumbağalarıyla ilgili resim sergisi açılırken, öğrencilere yönelik bilgilendirici eğitim atölye çalışmaları da yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)

        Benzer Haberler

        'Açıkta bırakılan süt yılanları cezbediyor'
        'Açıkta bırakılan süt yılanları cezbediyor'
        Antalya'da uydu izleme cihazı takılan "Flora" ve "Fauna" adlı caretta caret...
        Antalya'da uydu izleme cihazı takılan "Flora" ve "Fauna" adlı caretta caret...
        Antalya'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki ç...
        Antalya'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan iki ç...
        Kumluca'da ATASEM kursiyerlerinin eserleri sergilendi
        Kumluca'da ATASEM kursiyerlerinin eserleri sergilendi
        Antalya'da boş binada çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da boş binada çıkan yangın söndürüldü
        Kumluca'da kreş öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı
        Kumluca'da kreş öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı