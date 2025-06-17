SUP board yaparken falezlerde mahsur kalan anne kediyi kurtardılar
ANTALYA'da SUP board (ayakta kürek sörfü) yapan AKUT gönüllüsü Kemal Macit, hemşire Şeyda Aka ve sporcu Can Çınar, falezlerde mahsur kalan anne kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
ANTALYA'da SUP board (ayakta kürek sörfü) yapan AKUT gönüllüsü Kemal Macit, hemşire Şeyda Aka ve sporcu Can Çınar, falezlerde mahsur kalan anne kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kemal Macit, "Anne yavrularına kavuştu, biz de büyük bir mutluluk yaşadık" dedi.
AKUT gönüllüsü ve doğa sporları yapan Kemal Macit, sporcu arkadaşı Can Çınar ve hemşire Şeyda Aka ile beraber dün sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde falezlerin bulunduğu kısımda SUP board yaptıkları sırada kedi sesi duydu. Falezlerin bulunduğu yerde kediyi aramaya başlayan Macit ve arkadaşları, denizde SUP board yapan diğer kişilerin de yönlendirmesiyle kediyi buldu. Kemal Macit ve arkadaşları su yüzeyinden ekipmansız olarak 3-4 metre tırmanarak, falezlerdeki anne kediyi bulunduğu yerden aldı. Şeyda Aka'nın kucağına aldığı kedi, SUP board üzerinde güvenli alana çıkartıldı. Kedi daha sonra kurtarıldığı alanın üst kısmına kadar götürülerek bırakıldı.
'YUKARI ÇIKAMAMIŞ'
Kemal Macit, "Falez önünde 3 arkadaşımla SUP board sporu yapıyordum ve denizdeydik. Bir kedinin falezlerde sıkıştığını fark ettik. Anne bir kedi ve memeleri süt doluydu. Yavruları yanında değildi ama muhtemelen kendisi beslenmek için aşağı inmiş sonrasında ise maalesef yukarı çıkamamış. Biz de arkadaşlarımla beraber denizden falezlere tırmanarak, kediyi bulunduğu yerden aldık. SUP board ile de Konyaaltı Sahili'ne çıkardık. Oradan tekrar yavrularının bulunduğu yere götürdük. Zaten falezlerin üst kısmına da gelince kedi orayı tanıdı ve kucaktan atlayarak, koşup yavrularına kavuştu" dedi.
'TIRMANARAK KEDİYİ BULUNDUĞU YERDEN ALDIK'
Su seviyesinden ekipmansız olarak 3-4 metre falezlere tırmandıklarını ifade eden Macit, "Bizden önce geçen sporcular, kediyi fark etmişler. 'Buraya bir kedi sıkışmış' dediler. Sonrasında arkadaşlarla beraber kediyi kurtarmaya karar verdik. Teknik malzeme kullanmadık. Çünkü su sporları yapmak için sudaydık. Normal bir şekilde elimizle, ayağımızla tırmandık. Kediyi bulunduğu yerden kurtardık. Biraz sağımızı, solumuzu tırmaladı ama oradan aldık. Hemşire arkadaşımızın kucağına verdik ve o da kediyle yakından ilgilendi. Tabii çok stres içindeydi. Susamıştı, su verdik" diye konuştu.
'BÜYÜK MUTLULUK YAŞADIK'
Kemal Macit, "Müthiş bir duygu içerisindeyim. Bir canı oradan kurtardık ama aslında o canla beraber kaç yavrusu varsa, yavrularını da kurtarmanın mutluluğu içindeyiz. O yavrular da kurtulmuş oldu. Yoksa yavrular da maalesef bulunduğu yerde ölebilirdi. Anne yavrularına kavuştu, biz de büyük bir mutluluk yaşadık" dedi.
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