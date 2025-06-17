Müze müdürü, 'izinsiz uygulama' kararında imzası olduğu araziyi kendine almış

ANTALYA'nınDemre ilçesinde görevden uzaklaştırılan Müze Müdürü Nilüfer Sezgin'e, birinci derecede arkeolojik sit alanına villa yapmak nedeniyle 'kınama', bu inşaatta müzeye ait resmi traktörü kullanmak nedeniyle de 'uyarı' cezası verildi. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin çatı sistemini de villa ve serasında kullanmakla suçlanan Sezgin'in bu soruşturması devam ederken, yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; Demre Belediyesi'nin sulama tankeri de görülüyor. Ayrıca 2018 yılında başka bir kişiye ait bu arazinin 'izinsiz uygulama var' diye Koruma Kurulu'nda gündeme geldiği, Sezgin'in de bu kararda imzasının bulunduğu, daha sonra sahibinden satın aldığı belirlendi.

Demre Müzesi'ne 2017 yılında müdür olarak atanan Nilüfer Sezgin, Gürses Mahallesi'nde yapılaşma izni verilmeyen 104 ada 3 parselde, 1,5 dönümü birinci derecede arkeolojik sit alanı kapsamındaki toplam 3,5 dönümlük arazisi için 2022 yılında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sera projesi, projedeki idari ve teknik bina, bağ evi ve sulama havuzu izni için başvuruda bulundu. Koruma Kurulu, üzerinde şu an taş yapıdan oluşan bir villa, yüzme havuzu ve 3 dönüm sera yapılan arazi için 29 Temmuz 2022 tarihli kararında; sera projesi, projedeki idari ve teknik bina, bağ evi ve sulama havuzunu, parselin sit alanı dışında kalan kısmında yapılması koşuluyla talebi uygun buldu.

SİT ALANINDA İZİNSİZ YAPI TESPİT EDİLDİ 9 Temmuz 2024 tarihinde CİMER'e yapılan şikayette, Sezgin'e ait toplam 3,5 dönümlük arazide, izinsiz uygulamada bulunduğu öne sürüldü. Şikayet sonrası Koruma Kurulu uzman ekipleri tarafından yapılan incelemede; Sezgin'in arazisinde, birinci derecede arkeolojik sit alanında kalan kısmın güneyde ve doğu-batı hizasında, projeden farklı taş duvar örüldüğü belirlendi. Kurul, uzman raporuyla birlikte 30 Eylül 2024 tarihli yazıyla, herhangi bir kültür varlığı tahribatına sebebiyet verilip verilmediği yönünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından tespit çalışması yapılmasını istedi. İZİNSİZ MÜDAHALE SAVCILIĞA DA BİLDİRİLDİ Tespitlerin ardından Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, kısmen birinci derecede arkeolojik alan olan 104 ada 3 parseldeki izinsiz uygulamaya ilişkin 15 Kasım 2024 tarihli kararını Demre Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Demre Belediyesi'ne gönderdi. Belirtilen yazıda; uygun bulunan projeden farklı birinci derece arkeolojik sit alanına uygulamalar yapıldığı belirtildi. 2863 sayılı Kanun'un 'İzinsiz müdahale ve kullanma yasağı' başlıklı 9'uncu maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Kurul, izinsiz uygulamanın, savcılık incelemesinin ardından ilgili belediye tarafından kaldırılmasını kararlaştırdı.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI Müze Müdürü Nilüfer Sezgin hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında, birinci derecede arkeolojik sit alanında izinsiz müdahale nedeniyle Sezgin'e 'kınama' cezası verildi. Ayrıca Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 2863 sayılı yasanın 9'uncu maddesine aykırı yapılan uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma sırasında, başka suç iddiaları da ortaya atıldı. Hem müzenin güvenlik kameraları hem de dron ve cep telefonu görüntüleri incelemesi sonrasında, Sezgin'in, müzeye ait traktörü villa ve sera yapımı sırasında özel işlerinde kullandığı ortaya çıktı. Sezgin hakkında açılan yeni soruşturma neticesinde 'uyarı' cezası verildi. 'MÜZENİN ÇATI MALZEMELERİNİ KULLANDI' İDDİASI Bu süreçte görevinden de 3 ay süreyle uzaklaştırılan Sezgin'in, yine müze personelinin görüntülerle öne sürdüğü iddialarına göre, Aziz Nikoloas Anıt Müzesi'ni yağmur ve güneş ışınlarından korumak amacıyla 20 yılı aşkın süre çatıda kullanılan, 2022 yılında kaldırılıp Demre Müzesi'ne ait depoya taşınan demirleri, kendine ait sera ve evinin inşaatında kullandığı kaydedildi. Bu nedenle de hakkında soruşturma devam eden Sezgin, savunmasında bu iddiaları yalanladı ve iftira olduğunu öne sürdü. Sezgin savunmasında; Aziz Nikolaos Anıt Müzesi çatısından sökülen hurda demir malzemelerin ne yapılacağını Milli Emlak'a sorduğunu, metal olanların Makine Kimya'ya ait iki TIR ile götürüldüğünü, diğer çatı malzemelerinin de Xsantos Antik Kenti karşılama alanına gönderildiğini ifade etti.