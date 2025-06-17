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        Yanan tekneye hortum, jet ski ve flyboard ile müdahale

        ANTALYA'nınKemer ilçesinde teknede çıkan yangının söndürülmesinde itfaiye ekibine esnaf hortumla, jet ski ve flyboard kullanıcıları da denizden su püskürterek yardım etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:57 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:00
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        Yanan tekneye hortum, jet ski ve flyboard ile müdahale
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        ANTALYA'nınKemer ilçesinde teknede çıkan yangının söndürülmesinde itfaiye ekibine esnaf hortumla, jet ski ve flyboard kullanıcıları da denizden su püskürterek yardım etti.

        Ayışığı Koyu'nda bağlı durumdaki balıkçı teknesinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Kıyıya yakın alandaki tekneden yayılan alevleri gören esnaf, hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı. Bu sırada su sporları tesisinde çalışanlar, 2 jet ski ve flyboard ile tekneye yaklaştı. Jet ski ve flyboard kullanıcıları, denizden su püskürterek alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın, diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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